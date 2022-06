Poslanci sprejeli novelo zakona o nalezljivih boleznih

Predlog zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) so poslanke in poslanci v državnem zboru sprejeli z 49 glasovi za in 20 glasovi proti. Novelo so podprli v koaliciji, proti so glasovali v SDS, v NSi pa so se glasovanja vzdržali.

O predlogu je DZ sicer razpravljal že v torek popoldne. Podporo so mu že tedaj napovedali v poslanskih skupinah Svoboda, SD in Levica. V opozicijski SDS so napovedali, da predloga ne bodo podprli, v NSi pa so dejali mu ne bodo nasprotovali, saj se jim zdi pomembna odprava neustavnosti.

Novela strožje kot doslej omejuje vlado pri vseh tistih ukrepih, ki bi lahko posegali v osnovne pravice posameznika. Poleg tega uvaja institut parlamentarnega nadzora vladnih ukrepov. DZ se bo sprva seznanjal z morebitnimi vladnimi epidemičnimi ukrepi, pri podaljševanju ukrepov nad 30, 60 ali 90 dni pa bo o njih tudi glasoval.

Novela ne uvaja obveznega cepljenja proti covidu-19, prav tako ne predvideva dodatnega zapiranja šol in ne nalaga obveznega nošenja mask v šolah. Ne uvaja niti novih prekrškovnih postopkov ali glob, ampak nekatere celo črta, navajajo predlagatelji.