Poslanci sprejeli novelo zakona proti poveličevanju nacizma in fašizma

Poslanci so na redni seji državnega zbora z 48 glasovi za in šestimi proti sprejeli novelo zakona o varstvu javnega reda in miru, ki prepoveduje poveličevanje nacizma in fašizma. Za so glasovali v koalicijskih Svobodi, SD in Levici. Proti so bili v opozicijski NSi, poslanci SDS pa so bili med glasovanjem odsotni.