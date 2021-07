Celotno poročilo razkriva: Poslanci niso upoštevali navodil policistov

Kot smo poročali, je Policija med 5. in 7. julijem obravnavala več prijav zaradi ponižujočih ravnanj in groženj na škodo nekaterih poslancev državnega zbora. Generalni direktor Policije Anton Olaj je zato odredil strokovni nadzor nad delom policistov PU Ljubljana in Centra za varovanje in zaščito. Policijsko sporočilo za javnost navaja, da so bile ugotovljene določene nepravilnosti pri delu policistov, ne vsebuje pa še nekaterih drugih ugotovitev, ki so dostopne v besedilu celotnega poročila.

Tega je pridobil Dnevnik. Kot navaja časnik, celotno poročilo razkriva, da nekateri poslanci, ki so med tem razpravljali o predlogu novele zakona o nalezljivih boleznih, niso upoštevali napotkov policistov, ki so jim svetovali, naj se izognejo nestrpni skupini protestnikov pred državnim zborom. Tam se je zbralo več proticepilskih skupin. Najštevilčnejši so bili 7. julija, ko se je zbralo okrog 50 protestnikov, ki jih je na terenu spremljalo osem policistov, pridružil pa se jim je še policist s policijske postaje Ljubljana center.

Poročilo, na katerega se sklicuje časnik, ugotavlja, da so se jezni protestniki začeli znašati na policiste, policisti CVZ pa so ugotovili, da bi lahko prišlo do nasilja, saj so protestniki ovirali dostop in izstop iz parlamenta, vanj pa tudi poskušali vstopiti. CVZ je nato PU Ljubljana zaprosil za dodatne policiste, na kraj pa sta prišla dodatna patrulja iz Most ter pomočnik komandirja PP Ljubljana center.