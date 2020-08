Poslanci stranke DeSUS od Pivčeve zahtevajo pojasnila o obiskih in vso dokumentacijo

KPK že vodi predhodni preizkus glede njenega gostovanja na Krasu konec junija, ko je med drugim nastopila v videu zasebnega podjetja Vinakras. Pivčeva je pojasnila, da je stroške nastanitve zase in za svoja sinova plačala sama in da bo račun, če bo treba, pokazala pristojnim institucijam.

Franc Jurša, Ivan Hršak, Jurij Lep, Robert Polnar in Branko Simonovič so na sestanku enotno sklenili, da bo morala kmetijska ministrica in predsednica stranke DeSUS Aleksandra Pivec svoje službeno-zasebne poti neposredno pojasniti in zanje tudi predložiti dokaze.

Policija tega, kje sta spala varnostnika, ne razkriva. Kot so spomnili na Generalni policijski upravi, je Pivčeva kot podpredsednica vlade varovana po III. stopnji uredbe o varovanju, kar pomeni, da jo na vseh službenih poteh, razen v kolikor bi se temu sama izrecno odrekla, spremljajo tudi varnostniki. "Vse varovane osebe, tako tudi podpredsednica, so varovane s taktiko in metodiko varovanja skladno z ukrepi načrta varovanja varovane osebe, ki pa je označen s stopnjo zaupnosti," so navedli. So pa dodali, da stroški varnostnikov bremenijo proračun policije.

Iz končnega računa, ki ga je hotel občini izdal po popravkih šele 29. julija, je sicer razvidno, da je občina plačala dve nočitvi z zajtrkom, dve turistični taksi in eno prijavnino. Imena gostov niso razvidna, prav tako ne število oseb, oziroma gre sklepati, da gre za eno sobo za dve noči od 12. do 14. junija. A vrednost računa je 454,80 evra, kar je natanko toliko, kot je znašal predračun, datiran na 5. junij, ki je bil izdan za dve nočitvi z zajtrkom v dveh sobah s pogledom na morje z vključeno turistično takso in prijavnino.