Poslanci Svobode po srečanju s Hanom: Ni šlo za zagovor ministra

Po njenih besedah so imeli precej vprašanj, kar nekaj jih še imajo, dogovorili pa so se, da se bodo tudi v prihodnje o tej temi še pogovarjali. Tudi minister ima namreč še vprašanja za odgovorne pri razpisu, poteka interna revizija, prijava je bila podana tudi na Policijo, je naštela Avšič Bogovičeva.

Tako o zadovoljstvu ali nezadovoljstvu z današnjimi pojasnili po njenih navedbah ni moč govoriti. Zatrdila pa je, da sestanek ni pomenil zagovora ministra pred poslanci največje vladne stranke. Na vprašanje, ali je zaradi njihovega vabila Hanu na pogovor kaj vroče krvi med njimi in SD ter ali je bilo to občutiti tudi na srečanju, pa je odgovorila, da je debata pri njih vedno energična, a poteka spoštljivo.

Avšič Bogovičeva je sicer potrdila še, da so se danes pogovarjali tudi o tem, da veliko poti pri tistih, ki bi na razpisu prejeli sredstva, vodi do povezav z SD. "Prav je, da se stvari raziščejo v nadzorih, ki jih bodo opravile pristojne institucije, je pa skrb vzbujajoče to, da prihajamo pri takih zadevah do takšnih ugotovitev," je komentirala vodja poslancev Svobode. Kot zanimivo pa je označila sredino pojasnjevanje ministra, da do takšnih povezav prihaja, ker je Slovenija majhna država in ker se vedno pri razpisih izpostavlja samo stranko SD.

Obenem je znova zatrdila, da bodo počakali, da pristojni za presojanje pravilnosti postopka opravijo svoje delo. "Ne želimo soditi vnaprej," je sklenila.

Pogovor s Hanom in državnim sekretarjem Matevžem Frangežem je trajal približno uro, po tem je predsednika SD čakala še seja predsedstva stranke.

Javna agencija Spirit Slovenija je javni razpis za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v zasavski in savinjsko-šaleški premogovni regiji v okviru sklada za pravični prehod objavila maja lani. Rezultate je objavila januarja letos, pri čemer je v savinjsko-šaleški regiji odobrila 15 projektov s skupnim sofinanciranjem v višini 52,5 milijona evrov.

Potem ko so mediji opozorili, da sta med uspešnimi prijavitelji projektov dve podjetji z istim lastnikom, ki sta imeli v letu 2023 skupaj le pet zaposlenih, je Han prejšnji teden odredil notranjo revizijo javnega razpisa. V Spiritu pa so nekatere izmed izbranih podjetij pozvali k razjasnitvi okoliščin ter v torek sporočili, da so zaradi neizpolnjevanja pogojev sprejeli odločitev o preklicu dveh sklepov o izboru.

Gre za podjetji VonPharma SI in Vital QI v lasti Tadeja Von Horvatha, ki so jima za vzpostavitev tehnoloških linij za proizvodnjo krem, mazil in praškastih oblik zdravil oz. za vzpostavitev tehnoloških linij za proizvodnjo tablet sprva odobrili skupaj skoraj 20 milijonov evrov.

Direktor javne agencije Spirit Slovenija Rok Capl je zaradi domnevnih nepravilnosti pri razpisu ponudil svoj odstop, gospodarski minister Han pa ga je v sredo tudi sprejel.