Poslanci Svobode zahtevajo priznanje Palestine: 'Za to morijo ni opravičila'

Kot sicer že mnogi drugi, tako v Združenih narodih kot posamezniki, so tudi poslanci opozorili, da je Gaza postala veliko koncentracijsko taborišče, grobišče otrok in sramota za človeštvo. "Za neodločno ukrepanje mednarodne skupnosti, katere del smo tudi mi, ki iz varnega zavetja opazujemo te grozote, ni več nobenega opravičila."

"Večina prebivalcev Gaze je ostala brez lastnega doma, stisnjena na premajhno območje brez hrane, vode, kanalizacije, elektrike in zdravil. Nimajo se več kam umakniti. Med izvajanjem grozodejstev v Gazi pa Izrael nemoteno nadaljuje plenjenje s poseljevanjem ozemlja na Zahodnem bregu ter z aretacijami Palestincev," so zapisali poslanci Svobode.

Kot pravijo, ni dovolj le pozivati in opozarjati, da imajo tudi vojne svoja pravila in da ima tudi pravica do samoobrambe svoje meje, izraelsko ubijanje Palestincev namreč nima nič skupnega s samoobrambo. Vse pa, dodajajo, je videti, kot da se izraelska vlada na mednarodno zavezujoča pravila požvižga.

Tarča napadov so tudi bolnišnice, zdravil ni več, elektrike in prostih postelj tudi ne, vse manj pa je tudi medicinskega osebja. Ob tem omenjajo pomanjkanje čiste pitne vode, hrane in ostalih osnovnih življenjskih potrebščin. "Otroci pred očmi svetovne javnosti umirajo od lakote, ker izraelska vojska ne dovoli vstopa humanitarne pomoči v Gazo."

Gibanje Svoboda poziva vlado, da prizna Palestino kot neodvisno in suvereno državo v mejah pred izraelsko okupacijo leta 1967 in s tem palestinskemu narodu sporoči, da se tudi Slovenci ne strinjamo, da se "Izrael tako neusmiljeno znaša nad njimi". Ker smo tudi mi na poti samostojnosti potrebovali priznanje drugih držav, se zdi poslancem smiselno, da zdaj mi priznamo njihov obstoj.