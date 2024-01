Čalušićeva pred odborom DZ: Za površnost se moram jasno opravičiti

Poudarek v kmetijstvu mora biti po njenem mnenju na spodbujanju inovacij in prenosu znanja v prakso. Pri svojem delu se bo med drugim zavzemala za ohranjanje družinskih kmetij na hribovitih območjih, spodbujala pa bo tudi prehod na trajnostne oblike kmetovanja in predelavo v izdelke z dodano vrednostjo.

Osnovni cilj se ji zdi, da imajo mladi kmetje in kmetice takšen dohodek od kmetovanja, da jim ni treba razmišljati o dodatni zaposlitvi. Da bi mladi ostali v kmetijstvu, pa bi po njeni oceni lahko pomagali tudi določeni ukrepi, ki gredo v smeri krajšega delovnega časa, daljšega dopusta ali dolgoročnega kritja odsotnosti zaradi obveznosti pri delu na kmetiji.

"Kmetijsko in prehransko varnost absolutno razumem kot temelj obstoja vsake države," je poudarila in izpostavila, da je slab dohodkovni položaj kmetov in kmetic eden izmed bistvenih razlogov za nezadosten razvoj slovenskega kmetijstva in podpovprečno število mladih v starostni strukturi kmetijstva. Poklic kmeta oz. kmetice mora po njenem postati bolj cenjen v Sloveniji.

Čalušič, ki je delovala kot podpredsednica odbora DZ za kmetijstvo, je dejala, da je v odboru pridobila prepotreben uvid v sistem delovanja kmetijskih politik v Sloveniji in širše.

Uvodoma je članom odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano znova pojasnila zaplet okoli njene izobrazbe, saj je bilo na straneh DZ prvotno navedeno, da ima univerzitetno izobrazbo, medtem ko ima diplomo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje. Kot je danes ponovila, se ni lažno predstavljala. "Priznam pa, da bi morala natančno pogledati vse svoje podatke, zato se moram za tako površnost jasno opravičiti," je dejala.

Kandidatka za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić je na zaslišanju pred matičnim odborom DZ med ključnimi nalogami izpostavila kmetijsko in prehransko varnost. Zavzemala se bo za trajnostne oblike kmetovanja ter za to, da bo poklic kmeta dobil večji pomen in postal bolj privlačen, predvsem za mlade.

Čeprav promocija slovenske hrane po njeni oceni dosega določene pozitivne rezultate, pa je to področje treba urediti na širši sistemski ravni. "Na ministrstvu bi se želela resno lotiti pogovorov o zakonodajnih spremembah na področju lokalne hrane in lokalnih trgov ter pri promociji kmetijskih in živilskih proizvodov," je napovedala.

Trajnostni razvoj živinoreje, ki vključuje okoljski in podnebni vidik ter poudarja dobrobit živali, je po njenem nujen in v tem smeri bo nadaljevala svoje delo. Zdi je ji prav, da tudi v Sloveniji stremimo k zvišanju nadstandardov na področju usmrtitev živali za prehranjevanje. Za zagotavljanje najvišjih standardov dobrobiti za rejne živali se bo zavzemala še naprej. Prav tako bo še naprej podpirala čebelarstvo. "Brez čebel ne bo opraševanja, brez tega ne bo pridelka in tako ne bo niti zdrave hrane," je izpostavila.

Za izboljšanje konkurenčnosti in trajnosti sektorja so po njenem mnenju bistvenega pomena strukturne spremembe, povečana vlaganja v investicije in razvoj ter tesno sodelovanje med pridelovalci, strokovnjaki in političnimi odločevalci.

Kar se tiče gozdarstva, meni, da je treba ohraniti gospodarjenja z gozdovi po načelih trajnosti in mnogonamenskosti. Je pa po njenem mnenju treba v gozdarstvo vstopati z modernizacijo delovnih procesov, tehnologij in poenostaviti nekatere administrativne postopke uredba o deforestaciji.

Zaveda se, da jo čaka veliko izzivov, med katerimi so tudi ribištvo, namakalni sistemi in ekološka pridelava hrane. Napovedala je, da bo nadaljevala pogovore v okviru posvetovalnega telesa sveta za ekološko kmetovanje in trajnostno proizvodnjo hrane, ki je bil ustanovljen v tem mandatu.

Glede zakona o zaščiti živali, ki ga čaka ustavna presoja, je dejala, da si želi, da ga "spravimo k življenju in da se začne izvajanje novele v celoti". Zavezala se je, da se bo o prihodnjih vsebinah še naprej trudila usklajevati z vsemi deležniki in kmetijskimi organizacijami. "Imeti prave vrednote in odprto komunikacijo z ljudmi pa je ključni pristop, ki ga želim ohraniti tudi v prihodnje," je še poudarila.

Če bo predstavitev Čalušić ustrezna, bo za ministrico imenovana na izredni seji DZ v petek, s čimer bo na čelu resorja, ki ga začasno vodi obrambni minister Marjan Šarec, nasledila jeseni razrešeno Ireno Šinko.

Zaplet z navedeno izobrazbo

Ministrska kandidatka je sicer pred nastopom poslanske funkcije delovne izkušnje nabirala kot administratorka in vodja lokala ter kot svetovalka za fitofarmacevtska sredstva. Po izobrazbi je inženirka agronomije in hortikulture, specializirana kot kvalificirana svetovalka s področja varstva kmetijskih rastlin. Prav njena izobrazba je v zadnjih dneh dvignila kar nekaj prahu.

Še do nedavnega je bilo namreč na spletni strani DZ, še pred tem pa tudi na kandidatni listi, ki jo je pred parlamentarnimi volitvami leta 2022 objavila Državna volilna komisija, zapisano, da ima univerzitetno izobrazbo, medtem ko je iz njene javno objavljene diplome razvidno, da ima diplomo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje. Čalušićeva je ob tem zavrnila očitke, da se je predstavljala z izobrazbo, ki je nima, odgovornost za administrativno napako, kot so jo označili v njeni stranki, pa je v celoti prevzela največja vladna stranka Gibanje Svoboda.