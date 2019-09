Poslanci vendarle potrdili sestavo preiskovalne komisije v zadevi Kangler

Poslanke in poslanci so danes s 34 glasovi za in 19 proti potrdili predlog sestave parlamentarne preiskovalne komisije v zadevi Kangler. Vodil jo bo poslanec SDS Žan Mahnič, v njej pa bodo sodelovale le tri opozicijske stranke, saj v koaliciji in Levici svojih članov vanjo niso predlagali.

Po julijski odreditvi parlamentarne preiskave julija so poslanske skupine imele možnost predlagati v komisijo svoje člane. Predlagali so jih v SDS, NSi in SNS, tako da bo SDS v njej imela tri, NSi in SNS pa po enega člana. Novo parlamentarno preiskovalno komisijo v zadevi Kangler bo vodil poslanec SDS Žan Mahnič. FOTO: Bobo Ostale poslanske skupine v njej ne bodo sodelovale, razloge pa so njihovi predstavniki pojasnili že na sejah mandatno-volilne komisije (MVK). Vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubovićje tako v sredo ponovil, da bi bilo smiselno, da se točka prestavi do odločitve ustavnega sodišča o dopustnosti delovanja preiskovalne komisije. Da bi bilo delovanje takšne komisije problematično z vidika delitve zakonodajne in sodne veje oblasti, je ocenil tudi vodja poslanske skupine SMC Igor Zorčič. Ob današnji obrazložitvi stališča poslanske skupine pred glasovanjem je ocenil, da bo potrditev sestave preiskovalne komisije sramotna odločitev, ki bo imela številne posledice za demokracijo, pa tudi za ugled Slovenije v svetu. Matjaž Han iz SD je povedal, da Kanglerja spoštuje in tudi sam meni, da se mu je zgodila krivica. Ob tem pa je prepričan, da se mu bo s preiskovalno komisijo povzročala le še večja škoda. FOTO: Damjan Žibert Tudi po oceni vodje poslanske skupine SD Matjaža Hana je ta preiskovalna komisija "slaba". Kot je dejal na sredini seji MVK, Kanglerja spoštuje in tudi sam meni, da se mu je zgodila krivica. Toda s preiskovalno komisijo se mu bo po njegovem mnenju povzročala še večja škoda. Njegova poslanska kolegica Bojana Muršič se je danes vprašala, kakšna je opredelitev predlagatelja, da je predmet parlamentarne preiskave res javnega pomena. SDS: Poslanka LMŠ si je dovolila eklatantno kršenje pravnega reda Poslanec SDS Jože Tanko je na drugi strani vztrajal, da je DZ po poslovniku takšno komisijo dolžan ustanoviti, kar je danes ponovila tudi poslanka SDS Anja Bah Žibert. Po njenih besedah je poslovnik jasen, poslanka LMŠ Tina Heferle pa da si je s predlogom o prestavitvi imenovanja na eno od naslednjih sej DZ dovolila "eklatantno kršenje pravnega reda, ki poraja resen dvom o njeni resnosti in sposobnosti za opravljanje funkcije podpredsednice DZ". Heferletova je očitke nato zavrnila ter zatrdila, da s tem niso kršili poslovnika DZ. Kot je ponovila, je po oceni LMŠ treba nujno počakati na odločitev ustavnega sodišča, ali je delovanje takšne parlamentarne preiskovalne komisije sploh ustavno dopustno. Kritični so bili tudi v poslanski skupini Levice, po oceni katere je taka komisija v izrazitem nasprotju z ustavno delitvijo oblasti. Glasovanja pa so se, kot je v predstavitvi stališča poslanske skupine pojasnil poslanec Marko Bandelli, vzdržali v SAB, v kateri "nestrpno pričakujejo" odločitev ustavnega sodišča. DZ je parlamentarno preiskavo o odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri pregonu nekdanjega mariborskega župana in sedanjega državnega svetnika Franca Kanglerjaodredil na julijski seji na zahtevo državnega sveta. DS je preiskavo zahteval na podlagi več kot 20 kazenskih postopkov zoper Kanglerja, ki so se vsi končali v njegovo korist.