Poslanci vlado pozvali, naj zagotovi zadosti sredstev za Sovo

V poročilu Knovs izpostavlja, da so bili večkrat opozorjeni o neustrezni pravni ureditvi področja izvajanja prikritih preiskovalnih ukrepov. Zato s sklepom, ki ga je DZ sprejel, vladi predlagajo, da celostno preuči pravno ureditev na tem področju ter po potrebi pripravi zakonodajne spremembe, ki bi Policiji omogočile učinkovitejše odkrivanje in preiskovanje najzahtevnejših oblik kriminalitete.

Kot je pojasnil Žakelj, se zelo hitro spreminjajo načini komuniciranja kriminalnih služb, zato bi bilo "neumno", da obveščevalno-varnostne službe zaradi veljavne zakonodaje ne bi mogle slediti novim tehnologijam.

DZ je na predlog Knovsa tudi ugotovil, da se področni predpisi, ki urejajo delovanje komisije, že dlje časa niso spremenili in s tem prilagodili spremenjenim družbenim okoliščinam. Zato meni, da lahko to negativno vpliva na ustrezno, učinkovito in odzivno izvajanje nalog. Kot je pojasnil Žakelj, namreč prihaja do nekaterih težav pri sklicevanju sej, izboljšati pa bi bilo treba tudi nekatere postopke pri pridobivanju podatkov.

Knovs je opozoril, da prihaja do povečanih aktivnosti tujih varnostno-obveščevalnih služb. DZ se je zato s sklepom zavezal, da bo poslancem omogočil izobraževanje s tega področja in s tem poskrbel za visoko raven varnostne kulture.

Za sprejem omenjenih sklepov je glasovalo 52 poslancev, proti pa nihče.