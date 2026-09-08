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Slovenija

Poslanci vložili predlog za razrešitev Nataše Avšič Bogovič

Ljubljana, 08. 09. 2026 17.45 pred 1 uro 1 min branja 39

Avtor:
M.S. STA
Nataša Avšič Bogovič

Skupina poslank in poslancev iz SDS, NSi in Resnice je v državni zbor vložila predlog za razrešitev podpredsednice parlamenta Nataše Avšič Bogovič.

Kot je razvidno s spletne strani državnega zbora, je predlog vložila skupina poslancev in poslank s prvopodpisanim Andrejem Kosijem (SDS) na čelu.

Besedilo predloga še ni vidno, po neuradnih informacijah pa je med glavnimi očitki zlasti neenakovredna obravnava koalicijskih in opozicijskih poslancev.

Nataša Avšič Bogovič, poslanka največje opozicijske stranke Gibanje Svoboda, je funkcijo podpredsednice DZ nastopila 11. maja letos. Poleg nje sta podpredsednika še Danijel Krivec iz SDS in poslanec Demokratov Franc Križan.

Nataša Avšič Bogovič, Gibanje Svoboda
Nataša Avšič Bogovič, Gibanje Svoboda
FOTO: Bobo

Na vložen predlog so se odzvali že v Svobodi, kjer so navedli, da s samo vsebino očitkov še niso seznanjeni. Prepričani pa so, da svojo nalogo podpredsednice DZ opravlja profesionalno, predano in odgovorno. "Nas pa ne čudi, da tega ne znajo ceniti tisti, ki v hramu demokracije kršijo ustavo in na čelu parlamenta tolerirajo in celo spodbujajo nekoga, ki je bil v preteklosti vsaj štirikrat pravnomočno obsojen. Tako si pač predstavljajo državo, katere suverenost so za lastne interese prodali v manj kot 100 dneh te vlade," so v prvem odzivu zapisali v Svobodi.

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KOMENTARJI39

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zavetnik
08. 09. 2026 18.54
@ Nidami če rabiš pomoč kliči na 112 saj ustanove delajo 24/7
Odgovori
0 0
royayers
08. 09. 2026 18.52
Spet Resnica zraven. oni so nadkoalicijska stranka. krasno
Odgovori
+1
1 0
supergigi
08. 09. 2026 18.52
Golob je takoj ko je prišel na oblast začel z menjavami. Prav je da se sedaj zgodi enako. 🕊
Odgovori
+0
1 1
Julijann
08. 09. 2026 18.48
A bi imeli raje Tamaro ali Leno?
Odgovori
+0
2 2
ostrostrelec
08. 09. 2026 18.47
Banda delate reši ko da se samo kregate
Odgovori
+3
3 0
Bolfenk2
08. 09. 2026 18.41
Levi že mesece poskušajo rušiti Stevota, sedaj pa jim desni malo vračajo. S to razliko, da imajo desni precej več glasov v parlamentu.
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-2
8 10
Trikrat cepljen
08. 09. 2026 18.37
Levega s špohtlem ne odstraniš, desni pa se tudi zalepi za stalno. Neverjetno kako so parlamentu uničili kredibilnost. Največje državne firmo vodijo tisti, ki učijo o utaji davkov in sodnike stiskajo za j.... Po zanič vladi smo izvolili še slabšo. Poden
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+7
10 3
Nidami
08. 09. 2026 18.36
Sam si želim ,da sedaj gospod Muki naredi proteste skupaj z gospodom Jenulom.
Odgovori
-1
5 6
Milka Ahlin
08. 09. 2026 18.43
Onadva nista gospoda, tovariša sta.
Odgovori
+2
4 2
yss
08. 09. 2026 18.35
Kaj je ta vlada do sedaj dobrega naredila za Slovenijo? Vsak odgovor je dobrodošel..
Odgovori
+7
17 10
Nidami
08. 09. 2026 18.36
Samo Robi in Tina sta bila dobra .
Odgovori
+0
5 5
yolli
08. 09. 2026 18.42
Prejšnja je tik pred odhodom uvedla plačilo vrtca za otroke s posebnimi potrebami....prej se tega ni plačevalo...od sedaj naprej pa se mora...toliko o tem kako se svoboda zavzema za ranljive skupine....Sram naj jih bo !!!
Odgovori
-1
4 5
0523
08. 09. 2026 18.47
Mogoče v postelji.
Odgovori
+0
1 1
yss
08. 09. 2026 18.54
Mislim trenutna vlada Janeza Janše,,
Odgovori
0 0
JP2022
08. 09. 2026 18.34
niso navedli niti razloga, v članku se ne navaja zakaj so to naredili
Odgovori
+8
9 1
Hudi časi
08. 09. 2026 18.28
Potem ne bo več opozicijskega predstavnika v vodstvu DZ?
Odgovori
+12
14 2
Diavolo 666
08. 09. 2026 18.26
Jaz bi vse ns -ič nagnal iz politike
Odgovori
+10
11 1
Abica
08. 09. 2026 18.23
Predlagam Mijica, ta bo gotovo vzoren
Odgovori
+9
17 8
jank
08. 09. 2026 18.22
Vladajoča skrajno desna klika očitno nima nobenih pravih idej. Zato pa vsaki dan pride na dan z novo neumnostjo. Prvo Rončevič z osemletko, sedaj pa še razrešitev podpredsednice, ker baje ni bila tako pridna kot oni hočejo.
Odgovori
+2
18 16
BrezPitt
08. 09. 2026 18.15
Kam smo padli. Dokler ne pade ta vlada ne bo nič pametnega. Zato Logar ali nsi imeli ste priliko to ustaviti, če bi šli v Golobovo vlado tega deljenja ne bi bilo več. Tako pa se samo poglablja. Narejenega pa ne bo nič.
Odgovori
+2
23 21
SLObunkeljn
08. 09. 2026 18.06
Od teh medsebojnih obračunov bodo mladi imeli stanovanja in redne zaposlitve, upokojenci višje pokojnine, delavci višje plače, polja se bodo namakala, cene v trgovinah in na bencinskih servisih pa bodo samo padale ….
Odgovori
+23
31 8
Hudi časi
08. 09. 2026 18.32
Pa še praznike z lepimi imeni bomo imeli. Sicer bodo delavni...
Odgovori
+4
7 3
jank
08. 09. 2026 18.03
Lepo, torej hočejo, da opozicija ne bi imela nobenega podpredsednika. Če pa že, pa bi moral biti ubogljiv. To se še nikoli ni zgodilo!
Odgovori
+0
22 22
Lažnivimediji
08. 09. 2026 18.05
ne ni se ne.ne pribijaj!
Odgovori
+4
16 12
jank
08. 09. 2026 18.18
Pa kaj ti je? A te ni sram, da podpiraš take osebke?
Odgovori
-1
14 15
Jerry321
08. 09. 2026 18.01
Seveda jo bodo odstranil, na taki poziciji potrebujejo še enega kriminalca 😂 Ona “žal” še nima nobene obtožbe
Odgovori
+5
25 20
Nidami
08. 09. 2026 18.00
Gospa Gergurevič in gospod Žaubi morata sedaj protestirati.
Odgovori
-2
12 14
chubba
08. 09. 2026 18.06
Ko ta dva slišim dobim odpor do politike.
Odgovori
+0
11 11
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