Poslanci vložili predlog za razrešitev Nataše Avšič Bogovič

Kot je razvidno s spletne strani državnega zbora, je predlog vložila skupina poslancev in poslank s prvopodpisanim Andrejem Kosijem (SDS) na čelu.
Besedilo predloga še ni vidno, po neuradnih informacijah pa je med glavnimi očitki zlasti neenakovredna obravnava koalicijskih in opozicijskih poslancev.
Nataša Avšič Bogovič, poslanka največje opozicijske stranke Gibanje Svoboda, je funkcijo podpredsednice DZ nastopila 11. maja letos. Poleg nje sta podpredsednika še Danijel Krivec iz SDS in poslanec Demokratov Franc Križan.
Na vložen predlog so se odzvali že v Svobodi, kjer so navedli, da s samo vsebino očitkov še niso seznanjeni. Prepričani pa so, da svojo nalogo podpredsednice DZ opravlja profesionalno, predano in odgovorno. "Nas pa ne čudi, da tega ne znajo ceniti tisti, ki v hramu demokracije kršijo ustavo in na čelu parlamenta tolerirajo in celo spodbujajo nekoga, ki je bil v preteklosti vsaj štirikrat pravnomočno obsojen. Tako si pač predstavljajo državo, katere suverenost so za lastne interese prodali v manj kot 100 dneh te vlade," so v prvem odzivu zapisali v Svobodi.
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