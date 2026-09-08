Poslanci vložili predlog za razrešitev Nataše Avšič Bogovič

Kot je razvidno s spletne strani državnega zbora, je predlog vložila skupina poslancev in poslank s prvopodpisanim Andrejem Kosijem (SDS) na čelu.

Besedilo predloga še ni vidno, po neuradnih informacijah pa je med glavnimi očitki zlasti neenakovredna obravnava koalicijskih in opozicijskih poslancev.

Nataša Avšič Bogovič, poslanka največje opozicijske stranke Gibanje Svoboda, je funkcijo podpredsednice DZ nastopila 11. maja letos. Poleg nje sta podpredsednika še Danijel Krivec iz SDS in poslanec Demokratov Franc Križan.