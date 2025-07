Poslanci za dostop do varno pridelane konoplje za medicinske namene

Predpisovanje konoplje za medicinske namene bo možno po strokovni presoji zdravnika za katerokoli indikacijo ali stanje. To bo možno predpisati največ za enomesečno zdravljenje na neobnovljivi recept, pred prvim receptom pa je treba opraviti zdravniški pregled v ambulanti in potem tega ponoviti čez leto dni.

Za proizvodnjo konoplje in za promet s konopljo bosta potrebni ločeni dovoljenji. Dovoljenja za proizvodnjo in dovoljenja za promet s konopljo za medicinske namene bo izdajala in odvzemala Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, izdajala bo tudi dovoljenja za izvoz in uvoz konoplje za medicinske in znanstvene namene. Ministrstvo za zdravje pa bo izdajalo dovoljenje za proizvodnjo in promet s konopljo za znanstvene namene. Rok dovoljenj je 15 let z možnostjo podaljšanja.

V SD so v preteklosti pojasnili, da predloga zakona ne podpirajo, saj menijo da ne uresničuje referendumske volje ljudi, da je vsebinsko pomanjkljiv in da ne vsebuje jasne regulacije. A so napovedali, da mu ne bodo nasprotovali. Na današnjem glasovanju je sicer zakon podprlo šest poslancev SD, eden pa je bil odsoten.