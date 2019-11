Poslanci zagotovili tudi 400 tisoč evrov za obnovo pogorelih domov na Korošici in Okrešlju

Poslanci in poslanke, ki danes glasujejo o proračunih za leti 2020 in 2021, so v okviru sprejetih dopolnil izglasovali tudi dodatnih 400.000 evrov, ki jih bo prejelo gospodarsko ministrstvo za namen obnove pogorelih planinskih domov na Korošici in Okrešlju.

Dopolnilo so na pobudo Planinske zveze Slovenije vložili poslanci SDS, soglasno pa so ga podprli vsi navzoči na seji in si ob tem zaploskali.