Poslanci zaman čakali na odgovore o zasebnih druženjih premierja Janše

Čeprav je komisija za nadzor javnih financ Janezu Janši ponudila tri različne termine, se je ta opravičil, ker naj bil prezaseden z drugimi obveznostmi. Janša se na naša vabila, naj pojasni dogodke, še vedno ni odzval. Je pa fotografije premierja na jahti Andreja Marčiča, ki je s svojimi podjetji doslej zaslužil kar 100 milijonov evrov javnega denarja, danes komentirala poslanka SDS Mojca Škrinjar. "Me čudi, da medije bolj zanima to, kot pa to, da je naš predsednik vlade dobil prestižno nagrado za osebnost leta Srednje in Vzhodne Evrope."

V Janševi družbi je bil poleg Marčiča tudi Božo Dimnik, čeprav je še pred dnevi trdil, da sta se videvala le na golfu. Srečala sta se torej tudi na jahti, pa na eksotičnem Mavriciju, tudi Novi Zelandiji, večkrat na Bledu, in celo v premierjevi dnevni sobi. Vsa srečanja so bila - kot vztrajno ponavlja Dimnik - splet okoliščin.

"Čaka nas še veliko dela, da bi izkoreninili korupcijo," je leta 2013 napisala poslanka SDS Alenka Jeraj. Ob tem pa dodala, da bi lahko napisala še kaj o Božu Dimniku in še o kom, vendar upa, da se z njimi ukvarjajo Nacionalni preiskovalni urad ter policija in tožilstvo. Govorimo seveda o tem istem Božu Dimniku, ki v udobnem fotelju počiva ob premierju Janši.

Škrinjarjeva pa pravi: "Predlagam, da pridobite natančne podatke in potem sklepate o dejanskem stanju. Ampak te fotografije so zelo povedne. Jaz težko sodim o tem, kaj fotografija pomeni. Mislim, da je potrebno vedeti za vse okoliščine." Tudi poslancu SMC Gregorju Periču se zadeva ne zdi posebej sporna. "Meni se v tem smislu to ne zdi nič posebnega, sploh, ker kolikr razumem, to ni neka nova stvar. Se pa da, verjamem, iz marsičesa naredit zelo lepe zgodbe."

Bolj rezervirano pa iz druge koalicijske partnerice Nove Slovenije. "O tem ne želim in ne morem soditi, svoje bodo morali opraviti pristojni organi," pravi Jožef Horvat. Na vprašanje, ali bi lahko tudi njega ujeli na podobnih druženjih pa odgovarja. da se najraje druži doma. "Zato ker sem pet dni na teden v Ljubljani in sem zelo rad doma."

O nedavnih razkritjih so želeli razpravljati tudi poslanci, a so premierja danes v državnem zboru čakali zaman. "Naj izpolni končno svojo ustavno dolžnost in naj pride v državni zbor in pove svoje," Janšo poziva poslanec LMŠ Robert Pavšič.

Premierju so sicer ponudili tri različne termine in pa možnost, da termin sam predlaga. Zakaj se torej kljub temu ni seje ni udeležil? "Vprašanje, ki ste ga naslovili name, mislim, da je bolje, da ga zastavite premjeju samemu," odgovarja Mojca Škrinjar. Janša naj bi bil, kot piše v opravičilu, sicer odsoten zaradi preštevilnih obveznosti v času predsedovanja.