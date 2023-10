Poslanci zavrnili sklep SDS o ustavitvi podiranja ograje na meji

Jušić je pojasnil, da je policija v skupni akciji s Fursom marca ugotovila, da se migranti iz Zagreba prevažajo s taksi vozili. Furs je zato izrekel globe v znesku 29.000 evrov. Slovenski policisti dvakrat mesečno patruljirajo skupaj z madžarskimi kolegi, z italijanskimi desetkrat, avstrijskimi kolegi 17, s hrvaškimi pa 59.

Kot nepogrešljive pri upravljanju migracij je Poklukar izpostavil tudi nevladne organizacije, saj počnejo to, česar država ne more. "To so ljudje, ki delajo s srcem in dušo za te ljudi," je ocenil. Notranji minister je prepričan, da so migracije upravljane.

Kako tujce civilizirano in na zakonit način sprejeti, je problem celotne Evrope. S tem se ukvarjajo ciljne države, Slovenija pa ostaja tranzitna država, je spomnil Poklukar. Ob tem pa tudi slovenska policija ob stiku z migranti postopa humanitarno in jih oskrbi.

Poslanka SDS Anja Bah Žibert meni, da Poljska, Češka, Nemčija, Avstrija, Španija in Italija zapirajo meje nezakonitim prebežnikom, mi pa jih odpiramo. Branko Grims (SDS) je migracijam pripisal vzrok za propad Rima, saj da so ga germanska plemena "prosila za azil", njihovi potomci pa zgrabili za orožje in ga oplenili. Takšne masovne migracije vodijo do konca civilizacije, meni Grims.

Poslanec Svobode Martin Premk je polemiziral, da Rim ni propadel, da se je končal le zahodni del rimskega cesarstva. Ti Germani pa so se z Rimljani borili proti Hunom in Vandalom, ki so takrat vdirali v cesarstvo, je spomnil. Predlagal je, da razpravo o tem prepustijo zgodovinskim simpozijem.