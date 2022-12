Poslancu Magyarju zaradi nezdružljivosti z župansko funkcijo prenehal mandat

Magyar je sicer funkcijo župana že opravljal do aprilskih državnozborskih volitev, ko je bil izvoljen za poslanca. Na jesenskih volitvah pa je s podporo strank SDS in NSi znova kandidiral za župana Lendave in v drugem krogu zmagal z okoli 55 odstotki glasov.

Pred prvim krogom lokalnih volitev je 54-letni Magyar povedal, da se želi s funkcije poslanca vrniti na občino, ker so bili kljub naporom njegovi odlični predlogi v parlamentu preglasovani, kot župan pa se je dokazal s projekti in sodeloval z vsemi.

Magyarja, ki se je zaradi nezdružljivosti funkcij poslovil s poslanskega mesta, bo v parlamentu predvidoma nadomestil Andrej Kosi, ki je bil v ptujski volilni enoti na listi SDS uvrščen tik za Magyarjem. Kosi je sicer kandidiral v volilnem okraju Ormož in prejel 2893 glasov oz. 30,52 odstotka.