Poslancu Mihi Kordišu zamrznili članstvo v Levici

"Miha Kordiš ne deluje v skladu s statutom, deluje razdiralno, svojih političnih akcij in delovanja ne usklajuje z organi stranke ter vztrajno javno napada svoje poslanske kolege, ministre in stranko kot celoto," so zapisali v Levici.

Ker se takšno delovanje kljub pozivom k prenehanju nadaljuje, je svet stranke presodil, da mora zaščititi delovanje stranke pred samovoljo in javnim obračunavanjem, zato je do nadaljnjega zamrznil njegovo članstvo in sprožil ustrezne postopke, so še pojasnili.