Poslanec DeSUS Simonovič bo Policiji prijavil grožnje

Poslanec DeSUS Branko Simonovič je napovedal, da bo Policiji prijavil grožnje, ki so se pojavile ob odločitvi, da se ne bo podpisal pod konstruktivno nezaupnico. Na profilu Anonymous Slovenia na Twitterju so poslancu očitali, da je izdal svoj narod, Simonovič pa opozarja tudi na plakate z njegovo fotografijo in kljukastim križem.

Poslanec Branko Simonovič ni dal glasu za konstruktivno nezaupnico. FOTO: Kanal A

V Anonymous Slovenia poslancu Desusa Branku Simonovičupriporočajo, naj "črno gradnjo nemudoma proda" in se odseli v kak kraj, ki je stranki SDS prijaznejši. "Ni izdal Karla, izdal je svoj (o tem bi lahko debatirali) narod," so zapisali in dodali, da "se bo cvrl v peklu–glede na EMŠO relativno kmalu". Pozneje so dodali, da ne gre za grožnje, ampak za nasvet. Odgovor Policije v zvezi s tem še pričakuje.

Poleg tega tvita bo Simonovič Policiji prijavil tudi plakate, ki so se pojavili na Obali. Na njih so fotografije poslancev SMC, ob njih pa izpostavljena izbira: Svoboda oziroma poslanski glas za konstruktivno nezaupnico na eni ter strah ali kljukasti križ na drugi strani. Prijavo policiji napoveduje tudi poslanec SMC Gregor Perič. Simonovič in Perič sta že pred božičnimi prazniki opozorila na pritiske ob poskusih oblikovanja nove vlade ter dogodke prijavila policiji. Tedaj so se pred Peričevim domom in pozneje tudi v Izoli pojavili plakati z napisom Heroj ali izdajalec? Na plakatih je bila tudi fotografija poslanca italijanske narodne skupnosti Feliceja Žiže.

Novi pritiski so se pojavili ob bližanju vložitve konstruktivne nezaupnice. Simonovič je sicer danes sporočil, da se pod predlog nezaupnice s kandidatom za novega predsednika vlade Karlom Erjavcem ne bo podpisal. Pod predlogom, ki so ga vložili danes, so podpisani poslanci opozicijskih LMŠ, SD, Levice in SAB ter trije poslanci DeSUS. Kot je v pisni izjavi navedel Simonovič, je v predlogu nezaupnice vladi Janeza Janše izjemno poudarjena obstoječa zdravstvena kriza in kritika obstoječi vladi pri obvladovanju epidemije covida-19. Prav tako se po njegovih navedbah poudarja neustavnost delovanja aktualne vlade, v kateri sta delovala tudi ministra iz vrst DeSUS, in sicer minister za zdravjeTomaž Gantar in minister za kmetijstvo Jože Podgoršek.