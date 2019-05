Poslanec Horvath bo sporočil svojo odločitev glede nezdružljivosti funkcij

Seja sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti v Lendavi se bo začela nocoj ob 19. uri. Če se bo poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath nocoj odrekel poslanskemu mandatu, bi v poslanske klopi namesto njega sedla njegova edina protikandidatka na volitvah Gabriela Sobočan.

Poslanec Horvath je 10 mesecev po nastopu poslanske funkcije še vedno predsednik Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti. Ti dve funkciji pa sta nezdružljivi, zato je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) ugotovila, da Horvath krši določilo zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, po katerem poklicni funkcionar ne sme biti zakoniti zastopnik osebe javnega prava.

KPK je zato DZ obvestila, da poslala opozorilo poslancu o nezdružljivosti funkcij. Horvatha je pozvala, da mora v 15 dneh po prejemu opozorila odpraviti nezdružljivost in se odreči funkciji oziroma opravljanju dejavnosti zastopanja Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti kot osebe javnega prava. Lahko pa nezdružljivost odpravi tudi tako, da se odreče opravljanju funkcije poslanca DZ.

KPK je pod drobnogled sicer vzela tudi Horvathovo donedavno mesto direktorja podjetja Minta, katerega lastnica je Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost. Ugotovila je, da je bil Horvath zastopnik te gospodarske družbe do aprila letos in da torej v tem primeru "nezdružljivost opravljanja funkcije pri obravnavani osebi ni več podana in je bila odpravljena". Iz ugotovitev KPK pa vendarle izhaja, da je bilo do aprilskega prenehanja vodenja Minte tudi to v nasprotju z določili zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Glede na ravnanje Horvatha je KPK tudi začela postopek ugotavljanja nezdružljivosti funkcije vseh poslancev. Ob tem so v KPK opozorili, da niso dolžni ob vsakokratnem nastopu novega DZ samodejno preverjati nezdružljivosti opravljanja funkcij novoizvoljenih poslancev, saj zakon to obveznost nalaga funkcionarjem samim.

Mandatno-volilna komisija DZ sicer v četrtek ni podprla predloga Levice za razširitev dnevnega reda s točko, pri kateri bi komisija presodila o razlogih za nezdružljivost funkcij Horvatha. Izid glasovanja je bil šest glasov za in deset proti. Poleg Levice so bili za tudi v SMC, SAB in NSi. Zakonodajno-pravna služba je namreč opozorila, da bi se z uvrstitvijo točke na dnevni red seje že začel postopek za prenehanja Horvathovega poslanskega mandata, za kar pa po njihovem mnenju ni pravne podlage.