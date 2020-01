Poslanec Levice z majico Bad Religion užalil uporabnike družbenih omrežij

Ta je namreč včeraj na seji DZ nosil majico, na kateri je krščanski križ prečrtan. Davorin Kopše , sicer član stranke SDS, je na Twitterju pozval policijo, naj njegov tvit "obravnava kot ovadbo zoper poslanca Primoža Siterja, ki v DZ in preko javnega TV prenosa razpihuje sovraštvo in nestrpnost do katoliške vere."

Ena od uporabnic Twitterja je zapisala, da je Siter "zelo korajžen, ko nosi majico z Bad religion in prečrtanim križem". Siterja retorično sprašuje, ali bi si upal nositi znak s prečrtanim polmesecem in zvezdo.

Stranka Levica je po razburjenju na Twitterju uporabnike pozvala, naj se avgusta letos udeležijo Punk Rock Holiday v Tolminu, kjer bo glasbena skupina praznovala 40 let obstoja. Kasneje pa so na Facebooku objavili komentar poslanca Siterja.

Poslanec Siter je sicer nosil majico ameriške punk zasedbe Bad Religion, ki je bila ustanovljena leta 1980 v Los Angelesu. Glasbeniki se v pesmih dotikajo tem, kot so religija, politika in znanost. Njihov logotip - prečrtan križ je upodobljen na številnih majicah, pokrivalih, pa tudi na njihovih glasbenih albumih.

"Bad Religion so kultna punkovska glasbena skupina, ki s svojo kritiko družbi, tudi v delu tradicionalnih in verskih institucij, nastavlja ogledalo in odpira vrata novim političnim in družbenim idejam. Punk, pač. S svojim glasbenim (in akademskim) delom so kovali pot mnogim glasbenim in aktivističnim generacijam. Ker sem sam glasbenik in aktivist, tudi meni.

Majica s logotipom skupine, ki sem si jo nadel v sredo, 29. januarja 2020 in na katero so se odzvali nekateri uporabniki družbenih omrežij, je moj osebni homage delu skupine, njihovem idejno-političnem stališču o vključevalni družbi, družbeni pravičnosti in neposredni demokraciji. Torej politikam, ki jih v ospredje svojega programa postavljamo tudi v Levici," vsem, ki jih je užalil, sporoča Siter.