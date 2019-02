Poslanec LMŠ Darij Krajčič odstopil zaradi kraje sendviča

Iz Liste Marjana Šarca so sporočili, da so se včeraj seznanili z odstopno izjavo Darija Krajčiča s funkcije poslanca Državnega zbora RS.

Razlog za njegov odstop naj bi bila kraja sendviča v trgovini. Kot je na torkovi seji odbora DZ za kmetijstvo povedal Krajčič, se je iz parlamenta odpravil v trgovino po sendvič. "Zdaj bom naredil eno samoprijavo," je, kot je razvidno iz magnetograma seje, napovedal. "Čakam tam pri pultu, kjer so se trije ljudje pogovarjali med seboj. Zagotovo sem čakal tri minute," je pojasnil in dodal, da ga niso videli oziroma upoštevali. "Kot da sem tam 'luft'," je bil slikovit.

"In potem sem se odločil, da bom preveril njihov sistem kontrole, če kaj odneseš iz trgovine. Prvič v življenju sem to naredil. Šel sem lepo ven in nihče ni pritekel za mano, nihče ni tulil. Torej tudi tam, kjer imajo vse pod video nadzorom in ne vem, kaj še vse, gre tu in tam kaj skozi," je pojasnil.