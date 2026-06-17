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Slovenija

Poslanec Mijič ni več direktor podjetja Progros

Ljubljana, 17. 06. 2026 15.36 pred 1 uro 2 min branja 46

Avtor:
STA
Poslanec Boris Mijić

Poslanec Resnice Boris Mijič ni več direktor podjetja Progros, od 15. junija je na tem mestu Miladin Mijić, po navedbah medijev njegov oče. Poslanec pa ostaja 100-lastnik podjetja. To naj bi denar za poplačilo dolga Fursu dobilo od dveh velikih gradbincev, ki gradita tudi za državo, za poplačilo delavcev pa od predsednika stranke Resnica.

Poslanec Resnice Boris Mijič
Poslanec Resnice Boris Mijič
FOTO: Bobo

Okrožno sodišče v Ljubljani je spremembo na mestu direktorja Progrosa v register vpisalo 15. junija, kaže današnja objava na Ajpesu.

Do spremembe na čelu podjetja prihaja v času, ko je Mijičevo podjetniško delovanje pod drobnogledom medijev zaradi njegovega nastopa funkcije poslanca. Policija naj bi po pisanju portala Necenzurirano Mijiča in podjetje ovadila zaradi suma kršitve pravic delavcev in suma ponarejenja listin. Podjetje naj v določenem obdobju nekaterim delavcem ne bi izplačalo plače in regresa, poleg tega naj bi ponaredilo podpis nekaterih delavcev pod odpovedmi, s katerimi jih je odjavilo iz evidenc Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Predsednik stranke Resnica in predsednik DZ Zoran Stevanović je delavce, ki naj bi jim podjetje dolgovalo denar, pozval, naj stopijo z njim v stik, in napovedal, da bo njihov dolg poravnal iz lastnih prihrankov. Pozneje je povedal, da za zdaj kaže, da gre za tri delavce. V stranki so po njegovih besedah začeli tudi "postopek notranjega nadzora", o podrobnostih pa ni želel govoriti.

Preberi še Stevanović opeharjenim delavcem podjetja Progros: Dolg bom pokril iz svojih prihrankov

Plačilo dodatnih del

Poleg tega naj bi se po poročanju spletnega portala Necenzurirano gradbeni družbi CGP in Kolektor Koling s podjetjem Progros, ki je bilo njun podizvajalec pri gradnji zapora v Dobrunjah, dogovarjali o plačilu dodatnih del pri tem projektu.

Gradbinca naj bi Progrosu skupaj nakazala dobrih 32.000 evrov za neobračunana slikopleskarska dela, to pa je praktično enako vsoti neplačanih davkov, ki jih Mijičevo podjetje dolguje Finančni upravi RS (Furs).

Miladin Mijić, po pisanju spletnih portalov Necenzurirano in 24ur.com poslančev oče, je bil v preteklosti večkrat že prokurist podjetja, ki ga je leta 2012 ustanovil Zoran Mijić. Poleg slednjega so podjetje vodile med drugimi Svjetlana Mijić, Ivana Mijić in Suzana Stjepanović oz. pozneje Mijič. Tudi lastništvo je večkrat prehajalo med temi in drugimi osebami, nazadnje se je spremenilo konec maja 2025, ko je bil kot lastnik vpisan poslanec Boris Mijič.

Boris Mijič Progros Resnica Zoran Stevanović

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KOMENTARJI46

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1236
17. 06. 2026 16.49
srb .,in je lopov slove,.ncli pa naivni . konec je z resnico. blamaža za stevota kar potpiraj ga.
Odgovori
+1
1 0
Desno
17. 06. 2026 16.40
Ni mi jasno vedli so za to in vedli so da se bo izvedlo pa se je kandidiral
Odgovori
+2
2 0
123soba
17. 06. 2026 16.38
V DZ so sami kriminalci...
Odgovori
+5
5 0
Težeklojz
17. 06. 2026 16.38
Že večkrat, pa vendar šeenkrat: SLO Samo Lopovi Obogatijo
Odgovori
+3
3 0
big_foot
17. 06. 2026 16.38
Ja pa kaj... LOPOV je in tak sedi pa odloča tudi o tebi in mei kako bomo živeli? Pa takemu ne bi dal narisanih ovc za pazit. Da ne govorim o ponarejenih podpisih za odpoved katere je talal delavcem - to pa JE kaznivo dejanje in tak poslanec nima kaj iskat v parlamentu.
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+4
4 0
spaceair
17. 06. 2026 16.37
stranka resnica se je sama prvič ustrelila v koleno.. bravo.. dobra istočnica da na naslednjih volitvah odleti ven iz parlamenta
Odgovori
+4
4 0
paru
17. 06. 2026 16.36
če bi bila Slovenija poštena država, bi pisalo POSLANEC MIJIĆ NI VEČ POSLANEC! POSLANEC NI VEČ NITI 2X PRAVNOMOČNO OBSOJENEC STEVANOVIĆ! ampak imamo ugrabljeno, skorumpirano, kriminalno državo, kjer se preganjajo kurji tatovi..., državo pa so ugrabili tako levi kot desni!
Odgovori
+5
6 1
pietro
17. 06. 2026 16.50
imeli bi pa še vedno kraljico 10%
Odgovori
0 0
DUCATY
17. 06. 2026 16.36
Za v arest
Odgovori
+3
3 0
Vrana in vrabček
17. 06. 2026 16.35
Zdaj je nastavil eno "marioneto" namesto direktorja, sam bo pa iz ozadja se vedno vlekel niti. Kje so pristojni organi?! Tega tipa je treba spremljat se na wc in ob eni sami napaki poslati na Litijsko.
Odgovori
+3
3 0
Tici 007
17. 06. 2026 16.33
Ne razumem,kaj sploh še dela v parlamenru kot poslanec?
Odgovori
+5
5 0
Vrana in vrabček
17. 06. 2026 16.33
Zdaj mi moral kazensko odgovarjat ker je namerno ostajal direktor un dobesedno vržti skozi okno parlamenta bi ga morali.
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+6
6 0
devlon
17. 06. 2026 16.31
Cas za predcasne volitve
Odgovori
+7
7 0
big_foot
17. 06. 2026 16.41
Že ko je lažnjiv.ec prelomil besedo bi jih morali imeti. Pravzaprav oba lažnjivca
Odgovori
+1
1 0
devlon
17. 06. 2026 16.31
Zanimivo, da se v politiko vedno silijo lopovi
Odgovori
+6
7 1
Larry2universe
17. 06. 2026 16.29
Vsi isti.same barabe
Odgovori
+6
6 0
zibertmi
17. 06. 2026 16.25
Poslanec Boris Mijič je sodeloval pri gradnji novega zapora v Dobrunjah, čeprav podjetje sploh ni bilo prijavljeno kot podizvajalec. Medtem so delavci ostajali brez plač, država pa brez prispevkov. In ko so se začeli vrstiti pozivi k odstopu s poslanske funkcije? Mijič se je umaknil s položaja direktorja podjetja, vodenje pa prepustil svojemu očetu. Kdo je vedel za prikrite posle? Kdo bo odgovarjal za neplačane delavce? In zakaj je denar za dolgove prišel ravno zdaj?
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+14
15 1
damy1972
17. 06. 2026 16.25
sami naši...
Odgovori
+10
10 0
zibertmi
17. 06. 2026 16.24
sedaj bo oče odgovarjal za njegove grehe-Poslanec Mijič je podjetje, ki dolguje državi in delavcem, predal očetu Medtem ko v stranki Resni.ca zatrjujejo, da njihov poslanec Boris Mijič rešuje težave z dolgovi do delavcev in države, je vodenje svojega podjetja prenesel na očeta.
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+9
9 0
Mi Slovenci 111
17. 06. 2026 16.24
Odstop takoj! Takšen goljuf ne more in ne sme opravljati poslanske funkcije!
Odgovori
+14
14 0
gregaana
17. 06. 2026 16.22
Veste kaj je skupnega vseh strank v parlamentu,da vsi lažejo, kradejo,obljubljajo ...ampak vsi pravijo za dobro ljudi in Slovenije
Odgovori
+13
14 1
gas-112
17. 06. 2026 16.21
direktor triglavskega parka, do lanskega leta, preko svoje firme državi dolgoval 200.000 eur in še dolguje (aja firmo je prepisal na ukrajinko=, član svobode, za nagrado so ga postavili za direktorja državne firme
Odgovori
-5
2 7
paru
17. 06. 2026 16.38
je to SDS član Potočnik Tit iz Radovljice???
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+1
1 0
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