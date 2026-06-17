Poslanec Mijič ni več direktor podjetja Progros

Okrožno sodišče v Ljubljani je spremembo na mestu direktorja Progrosa v register vpisalo 15. junija, kaže današnja objava na Ajpesu.

Do spremembe na čelu podjetja prihaja v času, ko je Mijičevo podjetniško delovanje pod drobnogledom medijev zaradi njegovega nastopa funkcije poslanca. Policija naj bi po pisanju portala Necenzurirano Mijiča in podjetje ovadila zaradi suma kršitve pravic delavcev in suma ponarejenja listin. Podjetje naj v določenem obdobju nekaterim delavcem ne bi izplačalo plače in regresa, poleg tega naj bi ponaredilo podpis nekaterih delavcev pod odpovedmi, s katerimi jih je odjavilo iz evidenc Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Predsednik stranke Resnica in predsednik DZ Zoran Stevanović je delavce, ki naj bi jim podjetje dolgovalo denar, pozval, naj stopijo z njim v stik, in napovedal, da bo njihov dolg poravnal iz lastnih prihrankov. Pozneje je povedal, da za zdaj kaže, da gre za tri delavce. V stranki so po njegovih besedah začeli tudi "postopek notranjega nadzora", o podrobnostih pa ni želel govoriti.