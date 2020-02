'Poslanec naj bo lojalen, odgovoren, domoljuben in pošten'

Kodeks velja za vse poslance, nespoštovanje načel kodeksa je tako za poslanca kot za DZ nečastno. Etični kodeks pa ne posega v položaj in pravice poslanca, ki jih določajo ustava, poslovnik DZ in zakoni, uvodoma določa predlog.

Po njegovem prepričanju lahko predlagana etična pravila pripomorejo k večjemu ugledu DZ in poslanske funkcije. Poleg tega pa se mu zdijo pomembna tudi pri odnosih med poslanci. Kot vodja delovne skupine je prepričan, da etika nima ne desnega ne levega predznaka in da so odveč strahovi, da lahko etična pravila predstavljajo orodje za "ožigosanje" ravnanja vsakokratne opozicije. "Politiki oziroma poslanci dogovorjena etična pravila spoštujemo ali pač ne," meni Zorčič.

Igor Zorčič je v uvodu četrtkovega dopisa vodjem poslanskih skupin in predsedniku DZ Dejanu Židanu s predlogom etičnega kodeksa med drugim opozoril, da imajo etična pravila za poslance tako evropske kot tudi neevropske države, različen je zgolj pristop pri oblikovanju in njihovi umestitvi znotraj pravnih pravil oziroma aktov. Poleg tega se je treba zavedati, da ima v Sloveniji etična pravila tako sodna kot tudi izvršna oblast, v tem mandatu jih je sprejel tudi DS.

V četrtem členu kodeks določa ugled in integriteto. V skladu s predlogom poslanec ravna tako, da varuje ugled Slovenije, ugled DZ in poslanske funkcije. Njegovo ravnanje krepi zaupanje javnosti v integriteto DZ in funkcijo poslanca; izogiba se ravnanju, s katerim bi krnil ugled doma ali v tujini.

Nadalje kodeks določa, da je poslanec lojalen splošno priznanim moralnim načelom, svoji državi in pravni ureditvi. Ne krši pravnega reda in deluje v korist javnega interesa. Prizadeva si za dobro Slovenije in njenih državljanov/prebivalcev, je domoljuben, skrbi za razvijanje in krepitev vrednot in načel demokratične družbe ter spoštovanje človekovih pravic in svoboščin.

V skladu s predlogom poslanec opravlja svojo funkcijo vestno, pravično in pošteno. Ne sprejema nobenih plačil, daril in drugih ugodnosti ter ne sklepa poslov ali prejema storitev, ki bi lahko vplivale na njegove odločitve. Poslanec informacij, ki jih je pridobil pri opravljanju funkcije, ne uporablja za pridobivanje osebnih koristi. Z javnimi sredstvi, predmeti in drugo javno lastnino, ki jo uporablja za opravljanje funkcije, ravna kot dober gospodar.

Dolžnosti in naloge, ki so mu zaupane, poslanec opravlja profesionalno, vestno in odgovorno. Je okoljsko ozaveščen in ima odgovoren odnos do okolja, s svojim zgledom promovira skrb za okolje in deluje okolju prijazno, določa predlog.

Opredeljuje pa tudi, da je poslanec dostojen, spoštljiv, strpen in nediskriminatoren. Na sejah DZ in delovnih teles ter drugih srečanjih ravna tako, da ne moti dela, svojih kolegov in drugih udeležencev, goji demokratični dialog in ni žaljiv. Prav tako je poslanec na sejah ter pri opravljanju mednarodne dejavnosti urejen primerno in dostojno svoji funkciji.

Kodeks se dotika tudi vodstva državnega zbora, ki je po predlogu zgled za spoštovanje in promocijo etičnih načel. Za spoštovanje kodeksa skrbi tudi tako, da opozarja na nedopustnost njegovih kršitev.