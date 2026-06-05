Poslanec Resnice v dolgovih, delavec pokazal SMS: 'Plačala vam bo država'

Irfan Vuković se je v Progros d.o.o. – gradbenem podjetju družine Mijić, zaposlil konec leta 2024. Prvih nekaj mesecev težav s plačili ni bilo, pripoveduje. Od začetka lanskega leta, ko se je podjetje – kot kaže – znašlo v težavah, pa je na njegov račun vsak mesec prispelo nekaj 100 evrov premalo.
"Dolžan mi je ostal skoraj 3000 evrov, plus regres, ki ni bil izplačan," danes pripoveduje Vuković. "Imam kolege, ki jim je ostal dolžan po 4000 evrov, po dva tisočaka, po tisoč evrov ... Ko smo vse skupaj grobo sešteli – bilo nas je 12, mogoče celo več – približno 20.000 evrov dolguje samo nam," razlaga nekdanji zaposleni v podjetju Borisa Mijića.
Tole je eden od njegovih pogovorov z aktualnim poslancem:
Na vprašanje, kje je njegov denar, mu Mijić odgovori, da mu bo denar izplačala država, ker da sam nima dostopa do sredstev. Vuković se je obrnil tudi na odvetnika, ki pa mu je svetoval, naj ne trati časa in denarja na sodišču, saj od podjetja – ker ima blokirane račune – tako ali tako ne bo dobil nič.
"Tako da sem s tožbo odnehal, tako kot več drugih kolegov. Nekateri so šli podali prijavo na Furs, nekateri k odvetnikom in podali tožbe. Skoraj leto in pol se ni zgodilo nič! A v juniju, tega istega leta je Mijić s soprogo, očetom in mamo odšel v Grčijo na morje," pravi.
In kako se pred očitki o opeharjenih delavcih brani Mijić? Da je direktor podjetja postal šele, ko so zaposleni podjetje že zapustili, vztraja. Je pa imel v podjetju vendarle aktivno vlogo, priznava. "Tako kot operativni vodja gradbišč ter (za) dogovore in priprave za podpis pogodb a podjetjem Progros. Za plačila in izdajo plač zaposlenim pa nisem imel nobene aktivne vloge ... takrat, v tem obdobju, pred prevzemom podjetja," danes razlaga poslanec Resnice. Ter še, da bi moral te navedbe in očitke preveriti. "Ker tudi pogodbe z delavci nisem podpisoval jaz – ker nisem bil direktor in lastnik podjetja."
Ponovimo – kot je prvi poročal portal Necenzurirano – gre za družinsko podjetje, lastniki in direktorji so se večkrat zamenjali, med njimi pa so predvsem poslančevi sorodniki, tudi njegova mama in oče. In ne le zaposlenim, 30.000 evrov Mijićevo podjetje dolguje tudi državi.
"Zadevo aktivno urejam," zagotavlja poslanec. "Se bodo s finančnim sredstvi, ki bodo nakazana od podjetij, ki so dolžniki do podjetja Progros, poplačale terjatve, ki so odprte – do delavcev in do koga drugega."
O zadevi smo povprašali tudi Finančno upravo RS, ki pa nam zaradi varovanja davčne tajnosti na vprašanja ni mogla odgovoriti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.