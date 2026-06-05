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Slovenija

Poslanec Resnice v dolgovih, delavec pokazal SMS: 'Plačala vam bo država'

Ljubljana, 05. 06. 2026 20.10 pred 1 uro 3 min branja 22

Avtor:
Ema Čepon
Boris Mijić

Novopečeni poslanec Resnice Boris Mijić državi dolguje 30.000 evrov neplačanih davkov, več deset tisoč evrov plač pa naj bi bil dolžan tudi nekdanjim zaposlenim. "Ko smo preverjali, kje je naš denar, nam je Mijić dejal, da bo denar neposredno izplačala država, ker da ima sam vse osebne račune blokirane. Z družino pa je medtem dopustoval v Grčiji," pripoveduje eden od nekdanjih zaposlenih. Poslanec Resnice se brani, da je podjetje prevzel šele, ko so omenjeni delavci odšli – pa čeprav gre za družinsko podjetje, v katerem je bil v preteklosti zaposlen tudi kot prokurist.

Irfan Vuković se je v Progros d.o.o. – gradbenem podjetju družine Mijić, zaposlil konec leta 2024. Prvih nekaj mesecev težav s plačili ni bilo, pripoveduje. Od začetka lanskega leta, ko se je podjetje – kot kaže – znašlo v težavah, pa je na njegov račun vsak mesec prispelo nekaj 100 evrov premalo.

"Dolžan mi je ostal skoraj 3000 evrov, plus regres, ki ni bil izplačan," danes pripoveduje Vuković. "Imam kolege, ki jim je ostal dolžan po 4000 evrov, po dva tisočaka, po tisoč evrov ... Ko smo vse skupaj grobo sešteli – bilo nas je 12, mogoče celo več – približno 20.000 evrov dolguje samo nam," razlaga nekdanji zaposleni v podjetju Borisa Mijića.

Tole je eden od njegovih pogovorov z aktualnim poslancem:

SMS - pogovor z Mijićem
SMS - pogovor z Mijićem
FOTO: POP TV

Na vprašanje, kje je njegov denar, mu Mijić odgovori, da mu bo denar izplačala država, ker da sam nima dostopa do sredstev. Vuković se je obrnil tudi na odvetnika, ki pa mu je svetoval, naj ne trati časa in denarja na sodišču, saj od podjetja – ker ima blokirane račune – tako ali tako ne bo dobil nič.

"Tako da sem s tožbo odnehal, tako kot več drugih kolegov. Nekateri so šli podali prijavo na Furs, nekateri k odvetnikom in podali tožbe. Skoraj leto in pol se ni zgodilo nič! A v juniju, tega istega leta je Mijić s soprogo, očetom in mamo odšel v Grčijo na morje," pravi.

Poslanec Boris Mijić naj bi delavcem obljubljal, da jim bo ves denar izplačala država.
Poslanec Boris Mijić naj bi delavcem obljubljal, da jim bo ves denar izplačala država.
FOTO: Bobo

In kako se pred očitki o opeharjenih delavcih brani Mijić? Da je direktor podjetja postal šele, ko so zaposleni podjetje že zapustili, vztraja. Je pa imel v podjetju vendarle aktivno vlogo, priznava. "Tako kot operativni vodja gradbišč ter (za) dogovore in priprave za podpis pogodb a podjetjem Progros. Za plačila in izdajo plač zaposlenim pa nisem imel nobene aktivne vloge ... takrat, v tem obdobju, pred prevzemom podjetja," danes razlaga poslanec Resnice. Ter še, da bi moral te navedbe in očitke preveriti. "Ker tudi pogodbe z delavci nisem podpisoval jaz – ker nisem bil direktor in lastnik podjetja."

Ponovimo – kot je prvi poročal portal Necenzurirano – gre za družinsko podjetje, lastniki in direktorji so se večkrat zamenjali, med njimi pa so predvsem poslančevi sorodniki, tudi njegova mama in oče. In ne le zaposlenim, 30.000 evrov Mijićevo podjetje dolguje tudi državi.

"Zadevo aktivno urejam," zagotavlja poslanec. "Se bodo s finančnim sredstvi, ki bodo nakazana od podjetij, ki so dolžniki do podjetja Progros, poplačale terjatve, ki so odprte – do delavcev in do koga drugega."

O zadevi smo povprašali tudi Finančno upravo RS, ki pa nam zaradi varovanja davčne tajnosti na vprašanja ni mogla odgovoriti.

Boris Mijić dolg podjetje Progros d.o.o. delavci Furs

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KOMENTARJI22

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enapi
05. 06. 2026 21.54
Gremo SKOK kaj se čaka?
Odgovori
0 0
KaiC
05. 06. 2026 21.52
ojoj, kakšno presenečenje, da je stranka, ki se je pritoževala čez vse vlade in volilcem trdila, da bodo oni storili boljše, polna članov, ki so državi kradli. To je stranka, ki trdi, da se bo borila proti korupciji.
Odgovori
+1
1 0
asdfghjklč
05. 06. 2026 21.52
Ćefurjad in vsak, ki se piše na ić, nima kaj delati ne v politiki, ne na županskih stolčkih in ne na uradih!
Odgovori
+1
1 0
rok1211
05. 06. 2026 21.52
V stiski je, naj mu država pomaga madonca.
Odgovori
0 0
Teofil
05. 06. 2026 21.47
Plačilo takoj če nima zaplemba premoženja in seveda ovadba isto velja ta Arsija in Zokija
Odgovori
+2
2 0
Deep1
05. 06. 2026 21.47
Prav pocestniško vse skupaj! 💪🤡🤡💪
Odgovori
+6
6 0
dule07
05. 06. 2026 21.46
Mogoče ga bo specialno tožilstvo začelo preiskovat.
Odgovori
+4
4 0
Ladybird77
05. 06. 2026 21.46
Pričakujemo odstop.
Odgovori
+5
5 0
Šani
05. 06. 2026 21.45
Človek za v zapor ne pa v parlament
Odgovori
+6
6 0
natmat
05. 06. 2026 21.45
Ali sedaj bomo še te dolgove neresničarjem odplačevali....???
Odgovori
+6
6 0
dule07
05. 06. 2026 21.45
No to pa je res, resnica.
Odgovori
+3
3 0
ManBoy
05. 06. 2026 21.45
Hehe, očitno si vsa lahko koga shrani pod "David", izmenja par SMSov in pride na 1 stran 24ur.
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-2
0 2
Mens sana
05. 06. 2026 21.37
..............kako nizko je padla Slovenija, kdo vse lahko pripleza do funkcije poslanca, kdo nam lahko vse pridiga o kriminalu, korupciji, integriteti, kdo lahko odloča o naši prihodnosti........................, sramota............
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+16
16 0
anatomija
05. 06. 2026 21.35
Saj mu država daje ogromno plačo za oslarije ,ki jih počne v parlamentu . Naj mi trgajo da mu ostane samo minimalni dohodek Ostalo pa naj najprej poplačaj delavce nato pa še FURS. Pa še kazensko odgovornost na nosi
Odgovori
+13
15 2
london1982
05. 06. 2026 21.34
ja nič, mal smo narobe volili a ne? zdej pa mamo za nadaljnja 4 leta. Zdej je kar je, žal. Tejle iz Resnice so nepridipravi, uni iz NSi delajo za bogatune…
Odgovori
+14
16 2
enapi
05. 06. 2026 21.29
Dosti bo treba še v šolstvo vlagati.
Odgovori
+4
6 2
YouRangMyLord
05. 06. 2026 21.28
Ja, to pa je grdo - ker se je očitno namerno "skril in infiltriral " v poslanske klopi. Tudi to je korupcija. Naj poplača svoje dolgove, ali pa naj spoka iz poslanskih vrst. Enaki vatle za vse, če se že tako opeva tako sedaj preganjanje korupcije in nepoštenosti.
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+16
16 0
odpisani zasedli vlado
05. 06. 2026 21.16
Se je že na začetku pričelo guljenje slovenskih davkoplačevalcev z strani resnice neizobraženega copatarskega njenega predsednika vodja stevanovića.Ni še niti pričetek pa se že copatarji okoriščajo na račun davkoplačevalcev.Vse v vladi je že sedaj skorumpirano saj je bila jasno vsem stevanovićeva preteklost je pa kljub neizobraženosti celo prišel na predsedniško mesto DZ.Torej adijo slovenija čez nekaj časa se boš imenovala srboslovenija kar se očitno ne bi zgodilo pod vlado perjastega goloba čeprav je bila katastrofa a bo ta še ogromno večja.Pokazal se je že sam začetek nastopa zasedujočih od katerih en sam nima čiste vesti.Golobov Šutarjev zakon sicer ni bil popolnoma učinkovit pri opečeni manjšini je pa ga izkoristila janševa sekta za pridobitev volilnih glasov saj je opečenim bila obljubljena ukinitev blokade socialnih ter ostalih podpor.To se jim je sedaj uresničilo in so že pričeli delovati po starih navadah.To je tudi razlog,da nimam nameščenih bakrenih žlebov.Hahahaha
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+11
12 1
petb
05. 06. 2026 20.59
"Resnica". Ha, ha, ha....
Odgovori
+18
19 1
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