Poslanec Resnice v dolgovih, delavec pokazal SMS: 'Plačala vam bo država'

Irfan Vuković se je v Progros d.o.o. – gradbenem podjetju družine Mijić, zaposlil konec leta 2024. Prvih nekaj mesecev težav s plačili ni bilo, pripoveduje. Od začetka lanskega leta, ko se je podjetje – kot kaže – znašlo v težavah, pa je na njegov račun vsak mesec prispelo nekaj 100 evrov premalo. "Dolžan mi je ostal skoraj 3000 evrov, plus regres, ki ni bil izplačan," danes pripoveduje Vuković. "Imam kolege, ki jim je ostal dolžan po 4000 evrov, po dva tisočaka, po tisoč evrov ... Ko smo vse skupaj grobo sešteli – bilo nas je 12, mogoče celo več – približno 20.000 evrov dolguje samo nam," razlaga nekdanji zaposleni v podjetju Borisa Mijića. Tole je eden od njegovih pogovorov z aktualnim poslancem:

SMS - pogovor z Mijićem FOTO: POP TV

Na vprašanje, kje je njegov denar, mu Mijić odgovori, da mu bo denar izplačala država, ker da sam nima dostopa do sredstev. Vuković se je obrnil tudi na odvetnika, ki pa mu je svetoval, naj ne trati časa in denarja na sodišču, saj od podjetja – ker ima blokirane račune – tako ali tako ne bo dobil nič. "Tako da sem s tožbo odnehal, tako kot več drugih kolegov. Nekateri so šli podali prijavo na Furs, nekateri k odvetnikom in podali tožbe. Skoraj leto in pol se ni zgodilo nič! A v juniju, tega istega leta je Mijić s soprogo, očetom in mamo odšel v Grčijo na morje," pravi.

Poslanec Boris Mijić naj bi delavcem obljubljal, da jim bo ves denar izplačala država. FOTO: Bobo