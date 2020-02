Poslanec SAB ne izključuje podpore Janševi vladi

Zatrdil je, da pogovorov z Janšo v SAB niso zavrnili, pač pa so imeli na prvi dan teh pogovorov sejo organov stranke, do dogovora o novem datumu pa še ni prišlo. Po Bandellijevem mnenju bi se SAB sicer glede na svojo bazo volivcev težko vključila v Janševo koalicijo. Bodo pa v tem primeru kot opozicijska stranka podpirali dobre projekte oziroma bodo po poslančevih navedbah razvojna opozicija.

Predsednica SAB Alenka Bratušek je danes ob robu seje vlade pojasnila, da sta jo poslanca Franc Kramar in Marko Bandelli seznanila s tem, da ju je poklical prvak SMC Zdravko Počivalšek . A ne zaradi morebitnega prestopa, ampak v smeri tega, da bi tudi SAB vstopila v koalicijo, o kateri se pogajajo SDS, SMC, NSi in DeSUS. Oba poslanca sta zavrnila namige o prestopu, čeprav ugibanja glede Kramarja ne potihnejo.

Janša je danes v DZ povedal, da so imeli doslej tri sestanke predsednikov vseh strank, ki sodelujejo v pogovorih za novo vlado, in še nekaterih sodelavcev.

Janša je danes v DZ povedal, da so imeli doslej tri sestanke predsednikov vseh strank, ki sodelujejo v pogovorih za novo vlado, in še nekaterih sodelavcev. Medtem pa je predsednica DeSUS Aleksandra Pivec ob robu seje vlade zatrdila, da še vedno "tičijo na osnovni točki, pri prvem formalnem sestanku".

Na vprašanje pogovorov z Janšo pa je spomnila, da so se na organih stranke in v poslanski skupini dogovorili, da poskušajo uresničiti idejo o projektni vladi. Če to ne bo možno, so pač edina rešitev predčasne volitve, je dodala.

Bratuškova pa verjame, da se vsi poslanci SAB zavedajo, zakaj so bili izvoljeni: "Zato, da uredimo pokojnine, javno šolstvo, javno zdravstvo, spoštujemo človekove pravice. Mislim, da nič od tega na drugi strani na žalost ni mogoče."Glede morebitnega partnerstva za razvoj pa je tudi ona zagotovila, da je SAB konstruktivna in bodo podpirali vse dobre stvari, ki jih bo katera koli vlada prinesla v DZ.

Na vprašanje, ali bi torej kot poslanec glasoval proti tej vladi, če bi do tega prišlo, pa je odgovoril: "Ne vem, če bi glasoval proti. Verjetno bi glasoval za to, da nastane."O morebitnem glasovanju glede Janše za mandatarja pa se po njegovih navedbah v poslanski skupini še niso pogovarjali.

DeSUS je poslala svoja programska izhodišča in jih tudi finančno ovrednotila, odtlej "pa se ni zgodilo čisto nič in ne vem, kaj se dogaja", je dejala in zatrdila, da nimajo še nobenega dogovora, kdaj bi se naprej pogovarjali, in da tudi telefonskih pogovorov ni.

Sicer pa je za DeSUS bistven program. Če ne bo sprejetih vsaj prvih nekaj prioritet in če ne bodo prejeli zagotovila, da jih bodo v dveh letih uresničili tudi v finančnem smislu, se kadrovskih vprašanj v DeSUS sploh ne mislijo lotiti oz. bodo pogovore zaključili, je poudarila Pivčeva. Med prioritetami je naštela takojšen sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi in zakona o demografskem skladu, dokončanje vsaj dveh domov za ostarele in odpravo krivic po varčevalnem zakonu.

To, da se DeSUS pogovarja o vstopu v to desnosredinsko vlado, je po ocenah Pivčeve na terenu dobro sprejeto, "saj kaj več od pogovorov trenutno ni, oziroma trenutno ni niti pogovorov".