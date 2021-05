MVK: Poslanec Židan je s honorarnim delom kot nogometni trener kršil zakon

Ker za dodatno delo ni imel izrecnega dovoljenja delodajalca – to je državni zbor. Z računa, ki ga je predložil parlamentu, izhaja, da je za plačilo prejel 13 dnevnic po 100 evrov. In 65 evrov kilometrine, pri čemer je plačal 300 evrov davka. Račun za športno storitev pa je izstavil kar preko svojega gostinskega podjetja Gregorino.

Mandatno-volilna komisija (MVK) je po besedah njenega predsednika Ivana Hršaka ugotovila, da je kršil zakon o poslancih. "Poslanci smo drugim državljanom za zgled. In bi se morali držati zakonov, ki jih tudi sami sprejemamo. V tem primeru je Gregor Židan to naredil čisto narobe," pojasnjuje.

"Delo sem opravljal nepridobitno in zanj nisem prejel nobenega honorarja. Sem pa skladno z internimi pravili NZS prejel dnevno nadomestilo v skupnem znesku 1300 evrov," pojasnjuje poslanec SD Gregor Židan .

Sredi marca je 13 dni kot pomočnik trenerja mlade reprezentance pomagal Milenku Ačimoviću . V tem času si je v državnem zboru vzel dopust in z Nogometno zvezo Slovenije (NZS) sklenil dogovor o začasnem sodelovanju.

"To je seveda narobe. Ker je kot fizična oseba opravljal to delo voluntersko. In zdaj ne vem, kako da je ta račun izstavila njegova firma," razlaga prvi mož MVK.

Da kakršnokoli zavajanje oziroma zatajevanje podatkov ali pa netransparentnost že lahko vodi v določene sume kršitev integritete, za katere je pristojna komisija, pravi tudi predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Robert Šumi. "Ampak mora seveda najprej te indice pridobiti," dodaja.

Ker delo športnega trenerja ni v navzkrižju interesov s poslansko funkcijo, KPK tudi ne vodi nobenega postopka, še pojasnjuje prvi mož komisije.

Podobno tudi MVK, ki Židanu očita, da državnega zbora ni obvestil o dodatnem delu. Hkrati pa ugotavlja, da trenersko delo sodi v okvir izjem splošne prepovedi dodatnih dejavnosti poslancev.

"Podrobnosti posla med obema zavezancema ne poznamo, zato težko komentiramo podrobneje, ne da bi preučili vse okoliščine. S priloženega računa pa nismo zaznali nepravilnosti," pojasnjujejo na Finančni upravi RS (Furs).

V visečem parlamentu, kjer ne koalicija ne opozicija nimata večine, je trenutno sicer veliko interesa, da bi Židana njegovi računi odpihnili iz parlamenta. Kar bi pomenilo, da njegov nadomesten mandat znova zasede vladna SMC, kar bi koaliciji prineslo tudi odločilen 46. glas. Toda ker Židanovi funkciji nista nezdružljivi, to – tako Hršak – ne izpolnjuje pogojev za odvzem mandata.

MVK bo primer Židan obravnaval v četrtek, ko ni izključeno, da bi del parlamentarcev vseeno zahteval odvzem Židanovega mandata.