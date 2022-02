Poslanka Hot: med prodajo Save in Adrie je veliko vzporednic

Poslanka SD Meira Hot je glede prodaje 43-odstotka Yorkovega deleža v Savi najprej poudarila, da v tem tednu ni nihče od odgovornih prišel pred kamero, da bi dejansko pojasnili, kaj bo država naredila, ali bo uveljavila predkupno pravico za Yorkov delež v Savi. Ali bo sledila svojim strateškim dokumentom in ali bo zaščitila to strateško panogo, ki turizem nedvomno je? Nobenih pojasnil, ki si jih slovenska javnost zasluži, ničesar ni bilo, je dejala.

SD javno pozivajo, da vlada, da SDH, da pristojni uveljavijo predkupno pravico. Predsednika uprave Janeza Žlaka in ministra Počivalška pozivajo, da pojasnita ali in kdaj bo država uveljavila predkupno pravico za nakup deleža v Savi, vsem zaskrbljenim pojasnita kako bosta zaščitila slovenski turizem in slovenske destinacije pred pogromom, ki se že dogaja. Kot primer je podala Terme Lendava, kjer je bilo veliko obljub o investicijah, na koncu, pa je ogromno ljudi ostalo brez zaposlitve, destinacija je izgubila stalne goste, prenov ni več.

Zaposleni v turizmu se izjemno bojijo dni, ki prihajajo, je pojasnila Hotova in dodala, da si po vsej tej krizi, ki so jo dali skozi, saj je epidemija covida turistično panogo postavila na kolena, si po mnenju gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, ne zaslužijo niti pojasnila, kaj šele zavez pristojnih, da bodo zaščitili njihova delovna mesta, da bodo slovenskemu turizmu dejansko omogočili razvoj.

V SD želijo, da odgovorni pojansijo, kako bodo preprečili, da se zgodi podoben primer kot je Adria. Med prodajo Adrie in prodajo Save je veliko vzporednic, je pojasnila. Tudi pri primeru Adrije je bilo govora o sto milijonskih investicijah, ni se naredil dolžen pregled kupca in na koncu vsi vemo, kako je končala zgodba o Adrii. "Paziti moramo, da se zgodba Adrie ne ponovi," pravi.

SD od Počivalška in Žlaka pričakujejo, da razložita vse glasnejše in novejše informacije, da naj bi SDH že decembra s strani slovenskih podjetij in skladov prejel ponudbo za nakup 43-odstotnega deleža Save, in sicer tako, da bi se ohranilo strateško slovensko lastništvo ključnih hotelov na najpomembnejših turističnih destinacijah. Informacije so, da na mizi SDH ni le načelna pripravljenost slovenskih podjetij in skladov o nakupu, ampak elaboriran predlog za vstop slovenskih družb v Savo. Do danes SDH na te ponudbe ni odgovoril.

Tudi zato v SD pričakujejo, da bosta Žlak in Počivalšek na to odgovorila. "To je njuna odgovornost," je poudarila in dodala, da SDH razpolaga z državnim premoženjem, zato bi morala odgovoriti, kaj bo in kaj ne SDH in ministrstvo naredili, da zaščitijo slovenski interes, slovenski turizem, delovna mesta in vsa dejavnost povezana s turizmom.

"Če tega gospoda ne bosta naredila, to pomeni samo eno, da se je ta država v resnici odpovedala slovenskemu turizmu in da ji je malo mar za tisoče zaposlenih v tej panogi in da ji je malo mar tudi za ključne strateške turistične destinacije. V tem primeru naj Počivalšek tudi pove, da turizem za njih ni več strateška dejavnost, ampak ena nepomembna branža," je dodala poslanka Hot.