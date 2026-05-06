Poslanka Resni.ce prejela grozilno pismo: 'Nadzorovali te bodo'

Da gre za "kulturni in duhovni nivo leve politične opcije", je ob objavi fotografije pisma, ki ga je prejela, ocenila vodja poslanske skupine Resni.ca Katja Kokot. Vendar pa za svojo trditev ni podala nobenega dokaza.

Dvom, da avtor sporočila prihaja z leve politične opcije, so v komentarjih izrazili tudi uporabniki družbenega omrežja; nekateri menijo, da je poslanka oceno podala "prenagljeno", saj bi lahko pismo napisal kdorkoli.

"Če nisi tiho, ti grozijo. Če nisi tiho, te diskreditirajo," je sicer ob fotografiji še zapisala Kokotova ter ob tem vprašala, ali se taki politični ureditvi res še reče demokracija. Hkrati je zagotovila, da ni šla v politiko zato, da bo "lutka".

Glede na poštni žig na pisemski ovojnici, ki jo je objavila poslanka, je bilo sicer žaljivo pismo z zapisom, da bodo poslanko "nadzorovali neki domačini", ki je ne marajo, poslano iz Domžal.

Za komentar smo prosili tudi stranko Resni.ca. Odgovore bomo dodali, ko jih prejmemo.