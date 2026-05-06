Slovenija

Poslanka Resni.ce prejela grozilno pismo: 'Nadzorovali te bodo'

Ljubljana, 06. 05. 2026 17.54 pred 1 uro 1 min branja 109

Avtor:
M.P. STA
Katja Kokot na posvetu pri predsednici države za kandidata predsednika vlade

Vodja poslanske skupine Resni.ca Katja Kokot je na družbenem omrežju delila žaljivo grozilno pismo, ki ga je prejela na svoj naslov. "Nadzorovali te bodo domačini, ki te ne marajo," je navedeno v anonimnem pismu. Poslanka je ob objavi pisma zapisala: "Če nisi tiho, ti grozijo. Če nisi tiho, te diskreditirajo." Ob tem pa je ocenila, da avtor prihaja z levega političnega pola, vendar tega ni z ničemer podkrepila.

Da gre za "kulturni in duhovni nivo leve politične opcije", je ob objavi fotografije pisma, ki ga je prejela, ocenila vodja poslanske skupine Resni.ca Katja Kokot. Vendar pa za svojo trditev ni podala nobenega dokaza.

Dvom, da avtor sporočila prihaja z leve politične opcije, so v komentarjih izrazili tudi uporabniki družbenega omrežja; nekateri menijo, da je poslanka oceno podala "prenagljeno", saj bi lahko pismo napisal kdorkoli.

"Če nisi tiho, ti grozijo. Če nisi tiho, te diskreditirajo," je sicer ob fotografiji še zapisala Kokotova ter ob tem vprašala, ali se taki politični ureditvi res še reče demokracija. Hkrati je zagotovila, da ni šla v politiko zato, da bo "lutka".

Glede na poštni žig na pisemski ovojnici, ki jo je objavila poslanka, je bilo sicer žaljivo pismo z zapisom, da bodo poslanko "nadzorovali neki domačini", ki je ne marajo, poslano iz Domžal.

Za komentar smo prosili tudi stranko Resni.ca. Odgovore bomo dodali, ko jih prejmemo.

katja kokot pismo grožnja resnica

KOMENTARJI109

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
patogen
06. 05. 2026 19.44
Res sramota, Levica dobila enako glasov kot Stevo Resnica. Pa je Mesec 4 leta+ vsak dan na ekranih režimskih medijev, ki ga hvalijo. Pa Asta. Na koncu jih pa Stevo pa Katja premagata na volitvah, pa mediji ves čas udrihajo po njiju. Z levičarjem je res nekaj narobe, ali pa je skrajno nesposoben...
Odgovori
0 0
Misika1967
06. 05. 2026 19.39
Ojoj grozijo ti najbrz prevarani volivci.
Odgovori
+2
2 0
Omizje
06. 05. 2026 19.37
pade ti rejting si ga pa sam ustvariš taktična poteza ime stranki morajo dodati veliki NE
Odgovori
+1
1 0
patogen
06. 05. 2026 19.40
Resnica je dobila toliko glasov kot vaša Levica. Levico bildajo vsi režimski mediji, Stevanovića pa blatijo. In vendar Mesečeva tovarišija komaj prileze v parlament. Je v ozadju prislovična nesposobnost in smotanost levičarja?
Odgovori
0 0
MladInPerspektiven
06. 05. 2026 19.37
😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣 no meni ta stara gospa deluje kot zagrižen član SĐS in kot vemo pri SĐS si sami pošiljajo razno razna "DARILA" in obsodijo levičarje je pač tako. Gospa si pripravlja KARTO če pride do predčasnih volitev za vstop v SĐS pametna stara mama
Odgovori
+2
2 0
patogen
06. 05. 2026 19.41
Bjondi, dobila je več glasov, kot tvoj Mesec pa Asta. Pa sta imela vso reklamo zastonj 4 leta. Jih pa Stevo premaga. Levičarji ste res nesposobni...
Odgovori
0 0
sosed5
06. 05. 2026 19.35
Upokojenci se boste se jokali za levimi, brez skrbi
Odgovori
+3
3 0
patogen
06. 05. 2026 19.38
Važno, da mladi ne bodo jokali....V mladih je prihodnost. Ne pa v starih socialistično samoupravnih sosedih.
Odgovori
0 0
Jožajoža
06. 05. 2026 19.32
resnica boli,a ne kokotova.vsi vemo,kako pokvarjena si.kot tvoj "šef" srb stevanoviććććć
Odgovori
+3
4 1
patogen
06. 05. 2026 19.37
Dupli na moralnost in laž gleda strogo skozi prizmo politično razrednega boja in trdi, da ne obstaja univerzalna ali večna morala. Trdi, da je vse moralno, kar služi interesom političnega boja za strmoglavljenje desnih Vlad in postavitev levičarske socialistične diktature. Dupli Joca.
Odgovori
0 0
patogen
06. 05. 2026 19.28
Kracanje po Stolnici, napadi na kristjane na zidu Hoferja, Malanje napisov po Koroškem, napadi na Parade ponosa, vsako leto, napadi na Katjo. Kaj je vsem tem stvarem skupno? Nikoli jih ne najdejo. Kaj je značilno za malanje na konzulatu v Trstu? Karabionjerji so ga našli. Zakaj? ker je bilo to v Italiji. Zakaj vemo, da je metelkovec? Ker pri nas niso objavili njegovega imena. Niti pojasnila. Ena od prvih nalog Nove Vlade bo objaviti njegovo ime.
Odgovori
-2
1 3
Cervantes Saavedra
06. 05. 2026 19.43
za nepripravi pato: To pa je presenečenje!!! A malarje nacifašističnih napisov zoper Slovence na avstrijskem Koroškem torej ne najdejo (Res ne!), v Italiji pa so ga našli, ker je antifašistični metelkovec!? Sicer ne! Razumljivo!!! Veliko malanja je po slovenskih odporniških antifašističnih spomenikih v Italiji, pa jih nikdar ne najdejo! Zakaj za Boga! Bo naša nova vlada poiskala te malarje, najbrž z izraelsko tajno službo. Ki je svojčas bila antinacistična.
Odgovori
0 0
Teleport
06. 05. 2026 19.27
Levicarjem se še danes pozna, da so jih prali 45 let. Se na potomce to prenasajo
Odgovori
-3
2 5
Bbcc12
06. 05. 2026 19.34
Tele res se ti pozna.
Odgovori
+2
2 0
Misika1967
06. 05. 2026 19.41
Ti si verjstno kravje mleko pil kot dojencek.
Odgovori
0 0
Con-vid 1984
06. 05. 2026 19.25
Levi homo-lezbo degeneriki so pač izgubili, kljub temu, da je DVK grdo potvorila rezultate v prid golobu....sprijaznite se
Odgovori
+1
4 3
patogen
06. 05. 2026 19.20
Kot nas uči zgodovina, kjer so nekoč Levičarji ukinili moralo kot buržoazno ostalino, zato naj nas ne presenečajo te levičarske diverzije terencev in aktivistov. Če je sam njihov šef takole definiral Moralo. Levica na moralnost in laž gleda skozi prizmo politično-razrednega boja in trdi, da ne obstaja univerzalna ali večna morala. Trdi, da je vse moralno, tudi najbolj podla dejanja, kar služi interesom političnega boja za strmoglavljenje desnih Vlad in postavitev levičarske socialistične diktature. Luka Mesec
Odgovori
+0
6 6
Bbcc12
06. 05. 2026 19.25
Vaš obvešča vaš Janez Janša s kurirji Resnice in Demokratov.
Odgovori
+1
6 5
patogen
06. 05. 2026 19.29
Ne, treba je le Lenina brati, pa skoči ven Mesec.
Odgovori
+0
1 1
ImamLastnoMnenje
06. 05. 2026 19.19
Podobne akcije in takojšnje obtoževanje storilcev, brez dokazov, so modus operandi desnuharjev in sektašev. To je že videno in izpeto. Igrajo na karto, da storilca in resni.ce preiskovalci ne bodo odkrili...vredno vsega prezira.
Odgovori
-1
4 5
patogen
06. 05. 2026 19.24
Če laže levičar, laže v obrambi civilizacijskih pridobitev. Desnuharja so našli v pol ure lani v Mariboru na Paradi, ker jo je motil. Vsako parado pa moti nekdo, kar prijavijo levičarji. Že leta. Nikoli jih ne najdejo. Lanska epizoda v Trstu, kjer so našli mazača, Karabinjerji, nam pokaže kdo stoji v resnici za temi stvarmi. Metelkovci. Kako vemo da je Metelkovec? nikoli niso objavili njegovega imena.
Odgovori
-1
2 3
Veščec
06. 05. 2026 19.19
v taka pisma,se še mau"bele moke"doda,pa to
Odgovori
-2
0 2
Žmavc
06. 05. 2026 19.17
Levim se meša, ker ne bodo več vladali. Strah pred izbruhom afer.
Odgovori
+2
4 2
lokson
06. 05. 2026 19.17
Grgurevička baje na tiktoku vsem na desni obljublja "rahlo zemljico", pa nihče od levajzarjev ne cvili. Banda pokvarjena. Dotične ne poznam, sem pa gledal kako je peglala Sukičko z dejstvi. Neizmerno sem užival ob pogledu na zaprepaden obraz Sukićke.
Odgovori
-1
2 3
Teleport
06. 05. 2026 19.15
Kolesariat je že začel. So bili že pred azilom.
Odgovori
+2
3 1
Bbcc12
06. 05. 2026 19.28
Štorat pa štoruje. To edino zna desna stran.
Odgovori
+0
3 3
DAN ODPRTIH VRAT
06. 05. 2026 19.13
Kumrovška šola...kar se Janezek nauči to Janezek zna
Odgovori
+1
3 2
marker1
06. 05. 2026 19.12
Izobraženi levičarji grozijo poslanki Resni.ce, ker govori resnico.
Odgovori
+2
6 4
Bbcc12
06. 05. 2026 19.15
Sama sebi grozi ker laže pa je to način preusmerjanje pozornosti.
Odgovori
+0
3 3
patogen
06. 05. 2026 19.11
Levica na moralnost in laž gleda strogo skozi prizmo politično razrednega boja in trdi, da ne obstaja univerzalna ali večna morala. Trdi, da je vse moralno, kar služi interesom političnega boja za strmoglavljenje desnih Vlad in postavitev levičarske socialistične diktature. Luka Mesec
Odgovori
+0
5 5
Groucho Marx
06. 05. 2026 19.10
Lewaci so pač pokadili. Pika. Dokončna pika.
Odgovori
+5
7 2
Bbcc12
06. 05. 2026 19.13
Hojs je lepo povedal, da je državna blagajna polna rezerv in da se ne bo poznalo 900 milijonov na leto manj v državni blagajni, ki bo nastalo s sprejetjem zakona desnice. Kaj mu ne verjameš?🤔🙆
Odgovori
+0
2 2
Groucho Marx
06. 05. 2026 19.33
Jaz verjamem samo pernatemu, da nam zavida vsa Evropa.
Odgovori
0 0
Bbcc12
06. 05. 2026 19.38
Jaz pa gologlavemu jastrebu ne verjamem. Ker še vedno zlaže.
Odgovori
0 0
Misika1967
06. 05. 2026 19.43
Ti tudi je rekla zena pika dokoncna pika.
Odgovori
0 0
natmat
06. 05. 2026 19.09
Janša ji je hotel povedati...punca pamet v roke...z mojimi velikimi ušesi imam vse pod kontrolo...
Odgovori
+1
6 5
