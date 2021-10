Poslanka SDS naj bi trčila v avto poslanke LMŠ in pobegnila

Lidija Divjak Mirnik nam je potrdila, da so ji v parkirni hiši 15. oktobra, poškodovali osebno vozilo. "Očitno je povzročitelj 'pobegnil', ker je svoje vozilo premaknil drugam. Kdo je povzročitelj, me policija še ni obvestila," nam je povedala.

"Do sedaj še neznani voznik osebnega vozila je trčil v njeno parkirano vozilo in s kraja odpeljal, ne da bi nudil svoje podatke oškodovanki v prometni nesreči. Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil za izsleditev neznanega voznika in bodo po vseh zbranih obvestilih ustrezno ukrepali," so nam glede nesreče na Šubičevi ulici, ki se je zgodila pred več kot tednom dni v popoldanskih urah, potrdili na PU Ljubljana.

Na policijski upravi na vprašanja, ki se nanašajo fizične osebe v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov ne morejo podati odgovorov. Smo pa iz neuradnih, a zanesljivih virov, izvedeli, da je povzročiteljica nesreče poslanka SDS Elena Zavadlav Ušaj. Posnela naj bi jo tudi nadzorna kamera v parkirni hiši.

Zato smo na poslanko največje vladne stranke naslovili vprašanja, ali je res bila udeležena v poškodovanju vozila in ali je o tem obvestila lastnika poškodovanega vozila in policijo. Na naša vprašanja že več kot en teden dni ne odgovarja.