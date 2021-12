Poslanka SMC-ja Mateja Udovč prestopa v Našo deželo

"S prestopom poslanke Mateje Udovč stranka Naša dežela dopolnjuje svojo hitro rast in dokazuje, da predstavlja resno politično opcijo na prihajajočih parlamentarnih volitvah," so sporočili iz stranke Naša Dežela.

Predsednica stranke Aleksandra Pivec je ob tem izjavila, da je Mateja Udovč v Naši deželi prepoznala predvsem v iskreni in intenzivni gradnji zavezništva med ljudmi na terenu. "Naša dežela hoče biti tesno povezana s pričakovanji volivk in volivcev po vseh delih Slovenije, saj ustvarja politični program, ki bo spodbujal podjetnost, socialno vključenost in varnost prav vseh Slovencev. Z Matejo Udovč bomo to zmogli uresničiti še hitreje," je še dodala.