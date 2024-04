Poslanka Svobode se 'seli' v upravo Darsa

"Preden sem postala poslanka, sem svojo celotno poklicno kariero preživela v gospodarstvu in se posvečala delu na področju financ. Delo v financah sem, čeprav sem v politiki sodelovala na izjemno pomembnih projektih in poslansko funkcijo opravljala z veseljem, vendarle zelo pogrešala. Svoje znanje in izkušnje želim še nadgraditi, bom pa zagotovo ostala aktivna članica Gibanja Svoboda," je v odzivu za STA takrat zapisala poslanka.

Pekošakova, ki je po izobrazbi diplomirana ekonomistka, na Dars prihaja v času, ko se je družba znašla pod drobnogledom kriminalistov. Ti so včeraj izvedli obsežne preiskave na 23 lokacijah. Preiskave so potekale natanko pol leta po naših razkritjih v rubrikah 24UR Fokus in 24UR Dejstva, kjer smo obelodanili vrsto sumov nepravilnosti – od favoriziranja pri javnih razpisih in sumov podkupovanja do kartelnega dogovarjanja. Spomnimo, razkritja so odnesla takratnega predsednika uprave Valentina Hajdinjaka.