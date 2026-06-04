Poslanke Svobode napovedale tožbo proti Stevanoviću

Katere poslanke točno naj bi vložile tožbo, še ne razkrivajo, a po naših neuradnih informacijah, bi to lahko storile vse poslanke Svobode. Da bodo proti Zoranu Stevanoviću sprožili ustrezne postopke, je sicer že včeraj napovedal tudi Robert Golob in dejal, da bo stranka poslanke podprla. Podpredsednica DZ in poslanka Svobode Nataša Avšič Bogovič je ob začetku današnje seje DZ, na kateri bodo sicer potrjevali ministrsko ekipo nove vlade, na Stevanovića naslovila postopkovni predlog in ga pozvala, naj se javno opredeli do nedavnih izjav in objav, v katerih je Stevanović poslankam Svobode očital "pocestniško obnašanje".

Zoran Stevanović FOTO: Bobo

Stevanović je predlog zavrnil, a se je Avšič Bogovičevi v zahtevi za opravičilo pridružila tudi Janja Sluga. Kot je poudarila, je Stevanovićev zapis žalitev vseh žensk v državi, pri čemer je spomnila, da je sodišče v enem postopku že ugotovilo, kaj pomeni tak zapis in "je tistega, ki je tak zapis zapisal, spoznalo za krivega". Stevanović je postopkovni predlog zavrnil in Slugi izrekel dva opomina. Zatem je sejo prekinil za pet minut. A je Sluga tudi po prekinitvi zahtevala opravičilo, ob čemer so se zahtevi pridružili še nekateri drugi poslanci Svobode. Med današnjo sejo je še dejala, da se poslanke Svobode počutijo užaljene in zaznamovane. Predsednik državnega zbora je v sredo gostoval v oddaji 24UR ZVEČER, kjer se je odzval na burne odzive, ki so sledili njegovem zapisu na družbenem omrežju, v katerem je obnašanje nekaterih poslank označil za "pocestniško".

Stevanović vztraja, da v njegovi izjavi ni bilo nobenih seksističnih elementov in da mu za objavo ni žal. Poudaril je, da je bil namen njegovega zapisa opozoriti na neprimerno raven razprave v parlamentu. "Zakaj bi mi bilo žal? Nerodno mi je, da gledamo take debate v parlamentu, in se še enkrat opravičujem celi Sloveniji, da morajo in da so prisiljeni gledati tako razgrajaštvo, kot ga gledamo sedaj," je dejal. Pojasnjeval je, da se je izraz nanašal na besedo "pocestnik", ki jo razume kot sinonim za klateža oziroma potepuha. "Pocestniško vedenje ne pomeni, da nekoga obtožiš, da je to. Jaz tudi večkrat rečem, da se nekdo obnaša, kot da bi bil pijan. Pa to ne pomeni, da ga obsojaš, da je pijanec," je dejal. "Pravzaprav je to samostalnik moškega spola, sploh ne ženskega, kakor zdaj želijo prikazati."