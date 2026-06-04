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Slovenija

Poslanke Svobode napovedale tožbo proti Stevanoviću

Ljubljana, 04. 06. 2026 09.53 pred 1 uro 2 min branja 143

Avtor:
M.V. STA
Janja Sluga

Poslanka Svobode Janja Sluga je napovedala, da bo skupina poslank stranke proti predsedniku državnega zbora vložila tožbo, ker se Zoran Stevanović ni želel opravičiti za svoje izjave o "pocestniškem obnašanju". Pri tem jih je podprl vrh stranke na čelu z Robertom Golobom.

Katere poslanke točno naj bi vložile tožbo, še ne razkrivajo, a po naših neuradnih informacijah, bi to lahko storile vse poslanke Svobode. Da bodo proti Zoranu Stevanoviću sprožili ustrezne postopke, je sicer že včeraj napovedal tudi Robert Golob in dejal, da bo stranka poslanke podprla.

Podpredsednica DZ in poslanka Svobode Nataša Avšič Bogovič je ob začetku današnje seje DZ, na kateri bodo sicer potrjevali ministrsko ekipo nove vlade, na Stevanovića naslovila postopkovni predlog in ga pozvala, naj se javno opredeli do nedavnih izjav in objav, v katerih je Stevanović poslankam Svobode očital "pocestniško obnašanje".

Zoran Stevanović
Zoran Stevanović
FOTO: Bobo

Stevanović je predlog zavrnil, a se je Avšič Bogovičevi v zahtevi za opravičilo pridružila tudi Janja Sluga. Kot je poudarila, je Stevanovićev zapis žalitev vseh žensk v državi, pri čemer je spomnila, da je sodišče v enem postopku že ugotovilo, kaj pomeni tak zapis in "je tistega, ki je tak zapis zapisal, spoznalo za krivega".

Stevanović je postopkovni predlog zavrnil in Slugi izrekel dva opomina. Zatem je sejo prekinil za pet minut. A je Sluga tudi po prekinitvi zahtevala opravičilo, ob čemer so se zahtevi pridružili še nekateri drugi poslanci Svobode. Med današnjo sejo je še dejala, da se poslanke Svobode počutijo užaljene in zaznamovane.

Predsednik državnega zbora je v sredo gostoval v oddaji 24UR ZVEČER, kjer se je odzval na burne odzive, ki so sledili njegovem zapisu na družbenem omrežju, v katerem je obnašanje nekaterih poslank označil za "pocestniško". 

Preberi še Stevanović o 'pocestniškem' vedenju poslank, Golob: Sproženi bodo postopki

Stevanović vztraja, da v njegovi izjavi ni bilo nobenih seksističnih elementov in da mu za objavo ni žal. Poudaril je, da je bil namen njegovega zapisa opozoriti na neprimerno raven razprave v parlamentu. "Zakaj bi mi bilo žal? Nerodno mi je, da gledamo take debate v parlamentu, in se še enkrat opravičujem celi Sloveniji, da morajo in da so prisiljeni gledati tako razgrajaštvo, kot ga gledamo sedaj," je dejal.

Pojasnjeval je, da se je izraz nanašal na besedo "pocestnik", ki jo razume kot sinonim za klateža oziroma potepuha. "Pocestniško vedenje ne pomeni, da nekoga obtožiš, da je to. Jaz tudi večkrat rečem, da se nekdo obnaša, kot da bi bil pijan. Pa to ne pomeni, da ga obsojaš, da je pijanec," je dejal. "Pravzaprav je to samostalnik moškega spola, sploh ne ženskega, kakor zdaj želijo prikazati."

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 Najbolj oster je do vedenja poslancev Gibanja Svoboda in Levice, medtem ko meni, da so pri SD "nekoliko bolj kulturni".

stevanović tožba pocestniško obnašanje

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KOMENTARJI143

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boslo
04. 06. 2026 11.55
Kaj je narobe, če ..urvi rečeš, da je ..rva....pa dejansko tega ni sploh rekel
Odgovori
0 0
Skunk Works
04. 06. 2026 11.55
Stevo, kar po moško......ni popuščanja.....
Odgovori
0 0
MAGAvojc
04. 06. 2026 11.54
ko levaki ne znajo drucga ko jokat
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+1
1 0
dajgec
04. 06. 2026 11.53
Drage dame staro ljudsko izročilo pravi Če je glava votla celo telo trpi
Odgovori
+2
2 0
itsju
04. 06. 2026 11.52
Ma dajte taubiji prebolte že enkrat poraz. S tem obnašanjem boste imele na naslednjih volitvah natanko toliko glasov, kot je vas poslancev, zna pa se zgodit, da bo tudi kdo od vas dal glas komu drugemu na nasprotni strani...
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+1
2 1
Prototip
04. 06. 2026 11.51
Hahaha,,smešne so te od boga pozabljene poslanke,,,sedijo namesto fikusov v parlamentu in nabirajo prah,,,vsaj tiho bi bile,,,takrat so najbolj pametne...
Odgovori
+6
7 1
Hudi časi
04. 06. 2026 11.52
A potem je bil Janez v prejšnjem mandatu tudi Fikus Benjamin?
Odgovori
0 0
Nebodijetreba
04. 06. 2026 11.50
Predlagam ge. Sluga, da preden vloži tožbo, pobrska po SSKJ (morda ob prisotnosti koga iz ustrezne stroke). Izjava PV se namreč ne more primerjati s tisto, ki jo je omenjala kot precedens. Formulacija je različna. Poleg tega je osnovni pomen besede takšen, kot ga je razložil PV. Sicer se z njim ne strinjam, da je "sporna" beseda oksimoron, je pa izjava vsekakor uporabljena metaforično. Prepričana sem, da napovedani tožbi ne bo ugodeno.
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+3
4 1
rok1211
04. 06. 2026 11.50
Če spremljaš to sceno, na mesec nimaš več kot 2000€ neto!
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+2
2 0
dannyer
04. 06. 2026 11.49
nima osnove te tožb. to so samo nagajanja teh radikalnih skupin.
Odgovori
+4
6 2
Skunk Works
04. 06. 2026 11.49
Roman Vodeb odlično opisuje tole patologijo, ki smo jo prisiljeni gledati v svojih knjigah...Priporočam....
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+3
3 0
Fery Zaka
04. 06. 2026 11.47
A ne štekajo, da sodišče ni več njihovo, tako kot tudi korito ni? Brez veze vlagajo tožbo, ker bodo izgubile. Kdor si lasti oblast, si lasti tudi sodišče.
Odgovori
+6
8 2
Hudi časi
04. 06. 2026 11.54
A vi mislite, da sodišče dela po nareku vlade? Da se z vsako vlado vsi zamenjajo?
Odgovori
0 0
Skunk Works
04. 06. 2026 11.46
Kakorkoli, karma udarja zafrustrirane hudobe nazaj....Nesrečno privat življenje, spolno, zakonsko družinsko...Še poklicno, ker se okolica hudobiji upira...."Ima Boga" pravijo tam bolj južno....
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+1
1 0
patria
04. 06. 2026 11.45
Pravi moški je nas Zoran. Ne popuščaj. Ni opravičila. Pravi moški se nikoli ne opravičuje, ker pravi moški nikoli ne dela napak. Zanima me se koliko imaš bench-pressa?
Odgovori
+4
5 1
Lopar102
04. 06. 2026 11.45
Podpiram tožbo proti Stevanoviču. Naj spomnimo, da je Stevanovič že dvakrat bil pravnomočno obsojen, enkrat zaradi ogrožanja varnosti, drugič pa zaradi goljufije. Njegov nedavni komentar pa je bil očitno uperjen proti ženskam, sedaj se pa strahopetno izmika izrečenemu in spreminja besede. SSKJ je jasen, da je pocestnica (ženski spol) drugo ime za prostitutko in on je govoril o ženskah, ne na splošno. Vse kar je lepega na Stevanoviču je obleka, on pa po mojem mnenju ne sodi v parlament. Upam, da bo tudi tokrat pravici zadoščeno.
Odgovori
-6
4 10
Hudi časi
04. 06. 2026 11.55
Ko klovn pride v palačo, se ta spremeni v cirkus.
Odgovori
0 0
kle21
04. 06. 2026 11.44
Potepuh, klatež in brezdomec so na 24ur prepovedane besede..
Odgovori
+3
4 1
juventina10
04. 06. 2026 11.44
saj žargon imajo te levičarke ,kot ,da se pogovarjajo za šankom,kar je res,je res.
Odgovori
+9
11 2
zajebant1
04. 06. 2026 11.44
Je pa res, da je danes zelo lepi dan, ker niso več levaki na oblasti bo pa še lepši dan, ko se bo začelo čiščenje golobizma
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+10
10 0
Skunk Works
04. 06. 2026 11.44
V Švici so zgleda že vedeli, zakaj so dali ženskam tako pozno in med zadnjimi v evropi volilno pravico. Švica je zelo resna država, center zlatih rezerv sveta, bančništva, država z vplivom 100x večjim od svoje geografske velikosti...Takih resnih zadev se pa ne daje v roke bilo komu....
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+2
5 3
Lovec na mušice
04. 06. 2026 11.48
Švica je tudi center svetovnega kriminala in korupcije. Bančne skrivnosti so drugo ime za kriminal.
Odgovori
+2
2 0
Yon Dan
04. 06. 2026 11.43
Toliko žalitev, kolikor jih je izrekel Golob in vsi nesposobni narcisi iz Svobode, nikoli nismo slišali.
Odgovori
+8
10 2
PegySue
04. 06. 2026 11.45
Vsi skupaj z desnimi vred, pa jih niso izrekli toliko, kot Klakočarka. Pomehkuženi levaki...
Odgovori
+5
7 2
boslo
04. 06. 2026 11.42
Lepe in tiste, ki so v mladih letih bile lepe, so prišle na položaj preko pichke. Tiste manj lepe pa imajo sponzorja v drugačnem smislu
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+5
7 2
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