Poslanke upodobili v nacističnih uniformah, Svoboda bo ukrepala

Tednik Demokracija je na naslovnici najnovejše številke objavil podobe predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič in njenih kolegic iz poslanske skupine Svoboda Tamare Vonta in Lene Grgurevič v nacističnih uniformah. Urednik Metod Berlec pa je v uvodniku ob tem zapisal, da so na tokratno naslovnico postavili poslanke Gibanja Svoboda, ki so "v zadnjem času s svojimi agresivnimi, totalitarnimi in histeričnimi izpadi raven delovanja državnega zbora spravile na eno najnižjih točk po osamosvojitvi, če ne najnižjo".

Vse navedeno so zdaj ostro obsodili predstavniki največje poslanske skupine Svoboda, ki so prepričani, da ni naključje, da je takšna naslovnica izšla prav na dan, ko je na poslanskih klopeh predlog novele zakona o varstvu javnega reda in miru. V odzivu so sicer tudi sami večkrat potegnili vzporednice z nacizmom. "Eno od osnovnih pravil nacistične propagande je, da moraš tistega, česar si sam kriv, obtožiti nasprotnika. Tisti, ki že desetletja sejejo sovraštvo, laži, nestrpnost in izključevanje, so sedaj naše poslanke, ki se z vsem srcem borijo proti temu, obtožili nacizma in jih narisali v nacističnih uniformah. Preprosto ogabno je to," je dejal poslanec Svobode Martin Premk.

Po njegovih besedah je tudi jasno, kaj bo sledilo objavi takšne naslovnice. "Za politika v nacizmu ne potrebuješ posebne bistroumnosti, ampak zgolj trden značaj. Tako lahko pričakujemo, da bodo tisti, ki so naše poslanke tega obtožili, to zanikali, se sprenevedali in na vse načine ponavljali laži," je dodal.

Njegov poslanski kolega, namestnik vodje strankinih poslancev Lenart Žavbi pa je ob izrazu podpore omenjenim poslankam še bolj izrazito prst uperil v največjo opozicijsko stranko SDS. Na zadnji strani omenjene številke Demokracije je namreč natisnjena pristopna izjava v SDS. "Kdo stoji za tem zavržnim dejanjem te naslovnice, so se organizatorji hote ali nehote izdali sami," je ocenil.

'Da smo tako nizko, si nisem nikoli mislila'

Po mnenju Tamare Vonta pa je SDS znova pokazal, da so "prvaki v blatenju, v sramotenju, v degradaciji ljudi, vseh tistih, ki so jim na poti". Kot je napovedala, bodo v danem primeru uporabili vsa razpoložljiva pravna sredstva, tako kazenska kot civilna.