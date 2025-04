Poslanke zaradi upodobitve v nacističnih uniformah v tožbo

Po navedbah portala N1 so v tožbi, ki so jo vložile na ljubljansko okrožno sodišče, poslanke poudarile, da nacistične uniforme poosebljajo ureditev, v okviru katere so se najbolj grobo teptale človekove pravice in svoboščine ter so bila izvršena številna grozodejstva. "Sporočilni učinek nacistične uniforme se tako v obravnavnem primeru razteza na tožnice in predstavlja ostro vrednostno oceno, katere ni mogoče opravičiti," je zapisano v tožbi.

V tožbi so izpostavile tudi naslovnico revije Demokracija januarja letos, na kateri je bila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič upodobljena v fašistični uniformi, ob njej pa je bil pripis Pobesnela Benita. V tožbi piše, da se je s tem poseg Novih obzorij v osebnostne pravice poslank še nadaljeval, upodobitev v fašistični uniformi in pripis namreč namigujeta na to, da naj bi imela Klakočar Zupančičeva kot predsednica državnega zbora protidemokratične, totalitarne in avtoritarne težnje, poroča N1.

Klakočar Zupančičeva je v tožbi kot prva tožnica izpostavila, da je prikazovanje v nacistični uniformi zanjo ne le globoko ponižanje, temveč tudi neupravičena in zlonamerna diskreditacija njenega strokovnega dela ter osebnostne integritete. "Takšno prikazovanje ni zgolj neresnično, temveč ima resne posledice za njeno poklicno in osebno življenje, saj posega v njeno dobro ime, ugled in profesionalno kredibilnost. Enako velja za drugo in tretjo tožnico," navajajo.