Poslanska skupina SDS vložila predlog za uvedbo 'referendumskega dne'

Ocenjujejo namreč, da so stroški relativno visoki (okvirno štiri milijone evrov). Zato predlagajo, da se referendum ali več referendumov izvede na en določen dan v letu. "S tem se izognemo nepotrebnim stroškom, hkrati pa se ne posega v ustavne pravice državljank in državljanov do neposrednega sodelovanja pri upravljanju javnih zadev," so dodali.

Znova tudi s predlogom referenduma glede testiranja funkcionarjev na prepovedane droge

Ob tem so v parlamentarno proceduro vložili tudi predlog za razpis posvetovalnega referenduma o ureditvi obveznega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge. SDS je takšen predlog v parlamentarno proceduro sicer vložila že junija 2022 in to z enakim pojasnilom, kot ga ponujajo zdaj.

Kot so pojasnili, je problematika drog v slovenskem prostoru prisotna že vrsto let, javnost pa da so že večkrat vznemirile tudi informacije o prisotnosti kokaina med slovenskimi politiki. Ob tem so navedli afero Smodej, ko se je po njihovem mnenju "odprla pandorina skrinjica povezav domnevnih spolnih zlorab in drog". Navajajo poročanje več medijev, da naj bi bili v afero vpleteni tudi vidni politiki leve politične sfere oziroma člani aktualne vlade.