Poslanska službena stanovanja: nadstandard za peščico izbranih?

Poslanska plača, poslanska imuniteta, do 40 dni plačanega dopusta, nadomestila za ločeno življenje in menza z najcenejšo malico daleč naokoli. Poslanski poklic prinaša kar nekaj privilegijev – za tiste iz odročnejših krajev tudi – stanovanje.

"Dodeljuje Mandatno-volilna komisija službena stanovanja Stanovanjskega sklada Državnega zbora v najem 15 poslankam in poslancem," pravi predsednica Mandatno-volilne komisije Karmen Furman.

Letos bo možnost poslanskega stanovanja izkoristilo 8 izvoljencev ljudstva iz Gibanja Svoboda, po dva iz kvote SDS in SD ter po eden iz Levice, Demokratov in desnosredinskega trojčka. Na voljo pa je kar 49 stanovanj, najmanjše ima dobrih 20, največje pa 60 kvadratnih metrov – po zelo ugodnih, neprofitnih najemninah – od 136 do 465 evrov. Poslanci so se sicer večkrat v preteklosti otresali očitkov, da gre za nadstandardne, celo razkošne objekte le za peščico izbranih.

"Tu je bil nek kavč, kjer so fedre gledale ven. Zato sem seveda kupil tole posteljo," je leta 2018 pokazal Vinko Gorenak.

Očitke o poslanskem luksuzu je na svoj račun – kot pravi – slišal zdaj že nekdanji poslanec Svobode Aleksander Prosen Kralj, ki mu je Komisija – v prejšnjem sklicu – dodelila največje stanovanje. "Namen samega poslanskega stanovanja naj bi bil za takrat, ko imamo poslanci dolge seje. Zmatran se ne pelješ domov in v takih primerih ga koristiš. Tako da jaz sem ga takrat vzel," je dejal nekdanji poslanec Gibanja Svoboda.

A je v njem – kot pravi – bival le nekaj mesecev. "Imel sem malenkost slabo izkušnjo, ker je recimo kopalnica in sanitarije imela določene vonjave in dejansko življenje v stanovanju ni bilo znosno. Zato sem ga tudi vrnil.," je pojasnil.

Kot so nam sporočili iz Državnega zbora, so sicer vsa stanovanja redno vzdrževana, večja obnovitvena dela pa v bližnji prihodnosti niso predvidena.