Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Poslanska službena stanovanja: nadstandard za peščico izbranih?

Ljubljana, 14. 05. 2026 19.26 pred 2 urama 2 min branja 19

Avtor:
Ema Čepon
Poslanska stanovanja

Koliko poslancev novega sklica parlamenta je zaprosilo za službeno stanovanje? V Ljubljani je zanje na voljo 49 stanovanj različnih velikosti. Vsem pa je skupna precej nizka, neprofitna najemnina – od 136 evrov mesečno. Pa gre res za nadstandardna, celo luksuzna stanovanja v samem središču prestolnice, kot se izvoljencem ljudstva pogosto očita?

Poslanska plača, poslanska imuniteta, do 40 dni plačanega dopusta, nadomestila za ločeno življenje in menza z najcenejšo malico daleč naokoli. Poslanski poklic prinaša kar nekaj privilegijev – za tiste iz odročnejših krajev tudi – stanovanje.

"Dodeljuje Mandatno-volilna komisija službena stanovanja Stanovanjskega sklada Državnega zbora v najem 15 poslankam in poslancem," pravi predsednica Mandatno-volilne komisije Karmen Furman.

Letos bo možnost poslanskega stanovanja izkoristilo 8 izvoljencev ljudstva iz Gibanja Svoboda, po dva iz kvote SDS in SD ter po eden iz Levice, Demokratov in desnosredinskega trojčka. Na voljo pa je kar 49 stanovanj, najmanjše ima dobrih 20, največje pa 60 kvadratnih metrov – po zelo ugodnih, neprofitnih najemninah – od 136 do 465 evrov. Poslanci so se sicer večkrat v preteklosti otresali očitkov, da gre za nadstandardne, celo razkošne objekte le za peščico izbranih.

"Tu je bil nek kavč, kjer so fedre gledale ven. Zato sem seveda kupil tole posteljo," je leta 2018 pokazal Vinko Gorenak.

Očitke o poslanskem luksuzu je na svoj račun – kot pravi – slišal zdaj že nekdanji poslanec Svobode Aleksander Prosen Kralj, ki mu je Komisija – v prejšnjem sklicu – dodelila največje stanovanje. "Namen samega poslanskega stanovanja naj bi bil za takrat, ko imamo poslanci dolge seje. Zmatran se ne pelješ domov in v takih primerih ga koristiš. Tako da jaz sem ga takrat vzel," je dejal nekdanji poslanec Gibanja Svoboda.

A je v njem – kot pravi – bival le nekaj mesecev. "Imel sem malenkost slabo izkušnjo, ker je recimo kopalnica in sanitarije imela določene vonjave in dejansko življenje v stanovanju ni bilo znosno. Zato sem ga tudi vrnil.," je pojasnil.

Kot so nam sporočili iz Državnega zbora, so sicer vsa stanovanja redno vzdrževana, večja obnovitvena dela pa v bližnji prihodnosti niso predvidena.

stanovanja poslanci nadstandard

Požar v Celju povzročili mladoletniki: želeli so speči meso

Pred enim tednom so si obetali dobro letino, zdaj češnje gnijejo na drevesih

24ur.com Oskrbovana stanovanja - privilegij bogatih?
24ur.com Bi stanovanje? Vprašalnik, gospodinjska opravila, soba za 49 tisočakov
24ur.com Javna najemna služba pridobila le šest stanovanj: lastnikom se ne splača
24ur.com Za 1,5-sobno stanovanje v Ljubljani tudi po 950 evrov na mesec brez stroškov
24ur.com Komu bodo namenjena nova javna najemna stanovanja?
24ur.com Primanjkljaj najemniških stanovanj: največ povpraševanja v Ljubljani
24ur.com V novi stanovanjski soseki Kvartet od začetnih 230 na voljo le še manj kot 10 stanovanj
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
2mt8
14. 05. 2026 21.10
Že Milovan Djilas je v knjigi "Novi razred" napisal resnico. Namreč, da se je sistem za delavca zamenjal samo toliko, da je delavec namesto kapitalista dobil partijskega birokrata. In ostal lačen, tako kot prej...
Odgovori
0 0
2mt8
14. 05. 2026 21.07
Izraz kaviar socialisti (tudi salonski socialisti ali champagne socialists) je pejorativna oznaka za ljudi, ki se deklarirajo za zagovornike socialne pravičnosti, delavskih pravic in enakosti, hkrati pa uživajo v luksuznem življenjskem slogu, ki je v popolnem nasprotju z vrednotami, ki jih pridigajo.
Odgovori
0 0
YouRangMyLord
14. 05. 2026 20.46
Kako se mora Klakočarjevi kolcat - se je že izselila iz stanovanja v LJ?
Odgovori
+0
3 3
Betuul
14. 05. 2026 20.44
A je v njih tudi mrzlo!! Ali so njim izklopili termostat in centralno ogrevanje; zdaj ko je zunaj 3,5,6 itd stopinj ?? Grdo
Odgovori
+2
2 0
Sandokkan
14. 05. 2026 20.44
Ce je to luksuz in nadstandard...je V Sloveniji res revščina
Odgovori
+0
1 1
Minifa
14. 05. 2026 20.27
Na Cubi imajo Komunisti tud polne riti delavci pa bolj lačni kot siti )))
Odgovori
+1
4 3
suleol
14. 05. 2026 20.16
hahaha ne mors verjet delavec na min pa 800€
Odgovori
+13
14 1
flojdi
14. 05. 2026 20.16
.sPoznano mi.dom v drugem koncu slo.do v lj.dano stanovanje v lj.potni stroski od tam dalec...stanovanje prazno..bivanje pa 5minut od sluzbe.?je se vedno tako?.krasno.
Odgovori
0 0
gongash
14. 05. 2026 20.07
Torej raji tržno ceno oni pa 8 jurjev plače pa najemnine toliko kot nekdo plača elektriko. Pa še menza ki to ni ampak restavracija in žderejo in pijejo karkoli praktično zastonj.
Odgovori
+15
15 0
slim386
14. 05. 2026 20.05
Da je smrdelo iz sanitarij je vrjetno kriva zabasana greznica pod trstenjakovo
Odgovori
+5
8 3
1D10T
14. 05. 2026 20.01
v sobi 102
Odgovori
+2
2 0
1D10T
14. 05. 2026 20.03
tralalalalalalalalalalalala
Odgovori
0 0
1D10T
14. 05. 2026 19.52
Ker klovn je lepši, levi al desni?
Odgovori
-1
1 2
proofreader
14. 05. 2026 19.40
Borijo se za visok davek na najemnine, naj še oni plačujejo tržno ceno. Denar imajo.
Odgovori
+18
19 1
proofreader
14. 05. 2026 19.39
Največ stanovanj so si najeli iz Gibanja Svoboda.
Odgovori
+5
10 5
bibaleze
Portal
Pri 43 letih bo prvič postal očka
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Kako najstnikom omejiti čas pred zasloni?
Kako najstnikom omejiti čas pred zasloni?
Zapustila svojo triletno hčer, oče jo je odpeljal na drug konec sveta
Zapustila svojo triletno hčer, oče jo je odpeljal na drug konec sveta
zadovoljna
Portal
92-letnica navdušila v visokih petah in drzni obleki
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Tako je Žanova mama sprejela novico o nosečnosti
Tako je Žanova mama sprejela novico o nosečnosti
Hlače, ki optično podaljšajo vaše noge
Hlače, ki optično podaljšajo vaše noge
vizita
Portal
Spoznajte japonsko gobo dolgoživosti, ki že tisočletja varuje zdravje modrecev
Katera živila spodbujajo prebavo in zmanjšujejo vnetja v telesu?
Katera živila spodbujajo prebavo in zmanjšujejo vnetja v telesu?
Zdravniki so ji rekli, da ima 'lahkega' raka. Pozabila je, da ima očeta, in končala na invalidskem vozičku
Zdravniki so ji rekli, da ima 'lahkega' raka. Pozabila je, da ima očeta, in končala na invalidskem vozičku
Tehtala je več kot 108 kilogramov in nosila številko 52, poglejte jo danes
Tehtala je več kot 108 kilogramov in nosila številko 52, poglejte jo danes
cekin
Portal
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
Kredit za 280.000 ali najemnina za 900 evrov: kaj se bolj splača?
Kredit za 280.000 ali najemnina za 900 evrov: kaj se bolj splača?
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Zlato spet v modi: ta evropska država kupuje več kot Kitajska
Zlato spet v modi: ta evropska država kupuje več kot Kitajska
moskisvet
Portal
Conchita Wurst danes: kako je videti 10 let po zmagi na Evroviziji
Ali se je res zgodilo? Je dobil zaušnico zaradi spogledljivih sporočil z iransko igralko?
Ali se je res zgodilo? Je dobil zaušnico zaradi spogledljivih sporočil z iransko igralko?
Resnica o vrhunskem seksu: to premaga vsako tehniko
Resnica o vrhunskem seksu: to premaga vsako tehniko
Največ napak se zgodi takrat, ko vlada zmeda
Največ napak se zgodi takrat, ko vlada zmeda
dominvrt
Portal
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
Mravlje v kuhinji? 5 vsakodnevnih navad, ki jih privabljajo
Mravlje v kuhinji? 5 vsakodnevnih navad, ki jih privabljajo
Ali veste, čemu je služila ta naprava?
Ali veste, čemu je služila ta naprava?
Elektrika v domu: kaj lahko popravite sami in kdaj morate poklicati električarja
Elektrika v domu: kaj lahko popravite sami in kdaj morate poklicati električarja
okusno
Portal
Pica palačinka iz pečice
Sladice naših babic, ki jih danes znova obožujemo
Sladice naših babic, ki jih danes znova obožujemo
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
voyo
Portal
Jagenjčki in levi
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713