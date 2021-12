Poslanska vprašanja, zagovor ministrov, dohodnina in debirokratizacija v DZ

Še pred poslanskimi vprašanji ministrom vlade bo DZ na zahtevo opozicijskih SD, LMŠ, SAB, Levice in poslanske skupine nepovezanih poslancev ponovno odločal o sklepu kolegija predsednika DZ, da se predlog zakona o spodbujanju investicij in predlogu zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19 obravnavata po nujnem postopku.

Sejo bodo poslanci in poslanke nadaljevali v torek s poslanskimi vprašanji premierji Janši, ko bodo razpravljali tudi o odgovoru premiera na poslansko vprašanje vodje poslancev Levice Mateja Tašnerja Vatovca v zvezi s korupcijo in mafijskim upravljanjem države.

Na dnevnem redu seje je tudi predlog novele zakona o dohodnini, ki med drugim prinaša zvišanje splošne olajšave in razbremenitev dohodkov iz kapitala. V nadaljevanju seje pa poslance in poslanke med drugim čaka še predlog zakona o debirokratizaciji, predlog o dopolnitvi zakona o fiskalnem svetu in predlog novele zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah.

Na tokratni seji bosta na zagovor pred poslanci stopila dva ministra. DZ bo tako v petek odločal o interpelaciji ministra za okolje in prostor Vizjaka, prihodnji teden pa še o interpelaciji ministra za notranje zadeve Hojsa.