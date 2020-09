Poslanske skupine so se zavzele za boljši položaj upokojencev

DZ je sejo nadaljeval z obravnavo predloga spremembe zakona o ukrepih pri plačah v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin. Vložil ga je DS, z dopolnilom DeSUS na odboru DZ za finance pa so ga popravili tako, da zdaj predvideva dvoodstotno izredno uskladitev pokojnin v decembru, in sicer ne glede na gospodarsko rast.

Poslanske skupine so se v današnjih predstavitvah stališč zavzele za boljši položaj upokojencev. Glasovanje o dopolnilih bodo opravili v torek. Po predlogu državnega sveta bi bila izredna uskladitev izražena v odstotkih, ne pa določena v nominalnem znesku, je povedal državni svetnik Branko Šumenjak. Veljavni zakon namreč predvideva, da se vse pokojnine izredno uskladijo v višini 6,5 evra, če bo gospodarska rast za leto 2019 presegla 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda. A tako zveza društev upokojencev kot pokojninski zavod sta izpostavila, da zakon odstopa od pravil v pokojninskem sistemu, je spomnil.

Tudi vlada je poudarila, da se pokojnine ne morejo povečevati v nominalnih zneskih, saj je to v nasprotju z namenom usklajevanja in bi bili prejemniki povprečnih in višjih pokojnin prikrajšani. Upokojenci z nižjimi pokojninami bi bili na boljšem, a mesto za reševanje socialnih vprašanj je po mnenju vlade drugje.

V predstavitvi stališč poslanskih skupin so v LMŠ dejali, da se zdaj tekmuje, kdo bo upokojencem dal več. Predlogu ne nasprotujejo, vendar pa bi od ministrstva za finance pričakovali odgovor na to, kako se bodo pokojnine usklajevale leta 2021 in 2022, je dejalaAndreja Zabret. V SD pa so spomnili, da izredne uskladitve glede na padec gospodarske rasti letos brez spremembe ne bi bilo. V koalicijski NSi sicer tistim, ki se sprašujejo, zakaj izredna uskladitev ne glede na gospodarsko rast, odgovarjajo, da ob velikem nihanju gospodarske aktivnosti ni smiselno vezati izredne uskladitve na gospodarsko rast, je poudaril Jožef Horvat.