Poslanske skupine vložile predlog sprememb poslovnika DZ

V skladu z odločbo ustavnega sodišča predlagajo črtanje instituta avtentične razlage zakona in tudi avtentične razlage poslovnika.

Zakona, ki je v ponovnem odločanju, v mnenje ne bi več pošiljali zakonodajno-pravni službi DZ. Večina zahtev državnega sveta za ponovno odločanje se nanaša na vprašanja vsebinske narave, do katerih pa se zakonodajno-pravna služba ne more opredeljevati.

Predlagatelji menijo, da je bolj racionalno, da matična delovna telesa zadeve Evropske unije (EU) obravnavajo po lastni presoji, in ne več obvezno.

Podpisov ni prispevala le poslanska skupina NSi

Predsednik vlade bo lahko glede na predlagane spremembe poslovnika predsednika DZ o tem, ali bo funkcijo odstopljenega ministra opravljal sam ali jo poveril drugemu ministru, pisno obvestil tudi na seji, ki že poteka in ne šele na prvi naslednji seji DZ.

Vnesli so tudi več redakcijskih popravkov členov poslovnika, z nekaterimi določili pa jasneje opredeljujejo nekatere določbe, ki se že izvajajo v parlamentarni praksi.

Pod predlog sprememb so podpise prispevale vse poslanske skupine, z izjemo NSi. Kot so pojasnili za STA, je poslanska skupina NSi na predlagane spremembe podala nekatere pripombe, ki niso bile upoštevane. "Zato poslanci NSi pod predlog novele poslovnika niso podali svojih podpisov," so zapisali.