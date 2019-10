Poslanski privilegiji: izjeme pri dohodnini in neobdavčena kilometrina

Poslanke in poslanci bodo, po vsej verjetnosti, dobili nove privilegije. Že zdaj so na sejah nekateri le občasno, in to kljub temu da imajo kar 40 dni dopusta. Jedo v poceni parlamentarni menzi, telefonirajo na stroške proračuna. Denar porabijo za strokovne sodelavce, letos imajo za ta namen na voljo skoraj 2,4 milijona evrov. Še bistveno več nas stanejo njihove plače. Te se, brez vseh dodatkov, gibljejo od slabih 3700 do dobrih 4800 bruto, kar neto mesečno pomeni okoli 2300 evrov.

Vedno govorimo o tem, da niso v delovnem razmerju, ko pa pride do denarja, želijo imeti enake pravice kot zaposleni, ocenjuje davčna in pravna svetovalka Sonja Omerza. "Pridemo celo do situacij, kjer želijo še ugodnosti, ki so precej boljše od zaposlenih,"dodaja.

In ena izmed njih je dodatek za delo v volilni enoti, za kar dobijo od 500 do 800 evrov neto. Gre za neobdavčen znesek, brez dohodnine in plačila socialnih prispevkov, ki je zmotil tudi finančno inšpekcijo, a so se pritožili na vse instance, tako da je zdaj zadeva na upravnem sodišču. Za vse druge zaposlene česa podobnega ni, pravi davčna in pravna svetovalka."Gre za kar konkreten znesek, ki je primerljiv z minimalno plačo delavca."

Zdaj pa so si omislili še dve posebnosti. Prva je, da želijo iz osnove za dohodnino izločiti uporabo službenega stanovanja. Njihove cene so namreč bistveno nižje od tržnih cen, saj zanje plačujejo od 90 do 300 evrov, medtem ko je za garsonjero v središču Ljubljane treba odšteti od 450 do 750 evrov. Torej bi morali na razliko do tržne najemnine plačati boniteto.

In še druga nova iznajdba – namesto najcenejšega javnega prevoza bi si izplačevali neobdavčeno kilometrino, kar za poslance iz bolj oddaljenih krajev lahko pomeni tudi nekaj 100 evrov neto več. Ali kot so izračunali sami – proračun bi to na leto stalo dodatnih 142.000 evrov.

"Želijo si zagotoviti popolno povračilo in tudi popolno neobdavčeno izplačan znesek," pravi Omerza.

Kar je zmotilo celo finančno ministrstvo, ki pravi, da poslanci z davčnega vidika niso nobena izjema in morajo biti enako obravnavani kot drugi davčni zavezanci. A to izvoljencev ljudstva za zdaj ni pretirano ganilo.