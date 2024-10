Poslansko skupino SDS sta zapustila še Irglova in Kaloh

Eden od razlogov za izstop so bili po Kalohovih besedah tudi odnosi v lokalnem mariborskem odboru stranke, ki so bili po tistem, ko ni bil več njegov predsednik, "pod pasom, skregani z vsakim zdravim razumom". "Kot ponosen človek in kot oseba, ki nikoli v življenju siceršnjem in političnem ni bila predpražnik, sem se pač odločil za ta logičen korak, brez zamer," je dejal.

"Žal nam je, da je to trajalo skoraj leto dni," pa je v izjavi za medije izstop treh poslancev komentiral poslanec SDS Zvonko Černač. Da je Logar na poti ustanavljanja nove stranke in da iz odgovornosti do stranke in do volivcev pričakujejo, da bo odločitev čim prej sprejel, so ga pozvali že na izvršilnem odboru, 5. decembra lani, je spomnil. "Pričakovali smo in tudi v politiki nasploh se pričakuje, da politiki držimo besedo, ker na tem temelji naša verodostojnost in zaupanje," je dejal.

Vsi trije so pred nastopom mandata namreč dali besedo, da bodo do konca mandata delovali v okviru poslanske skupine SDS, v kolikor bodo predčasno izstopili pa bodo vrnili mandat, je dejal. Ta obljuba je prelomljena, s tem pa omajana tudi verodostojnost v tako politiko. "Zelo težko je sodelovati z nekom, ki besede ne drži, tako da bo prihodnost pokazala, ali bo teh prelomljenih besed še kaj, kot jih recimo gledamo pri sedanjem predsedniku vlade," pa je odgovoril na vprašanje, ali bo SDS sodelovala z Logarjevo stranko.