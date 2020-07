Priljubljeni duhovnik zapušča Bohinj

Čeprav težko zapušča zdaj že domači Bohinj, ki ga je povezal tudi s planinami, to odločitev jemlje kot božjo voljo, ki, kot pravi, se nikoli še ni zmotila. Grosuplje torej čaka prihod duhovnika z veliko energije, dobre volje in humorja. Bohinjsko obdobje simbolno zaključuje z dražbo svojega starega avtomobila, izkupiček, pravi, bo dal v dobrodelne namene. Selitve ne razume kot kazen, pač pa kot novo priložnost, a bo svoje Bohinjce močno pogrešal. In kako bodo šele oni njega - sploh njegovi dve kuharici, ki kar ne moreta razumeti, da vsak dan opoldne ne bo več sedel za njuno mizo.

V župnijo z dva tisoč farani, kjer vlada tradicija, je vnesel tudi sodobno tehnologijo. "Veliko starejših iz Bohinja ima zdaj Facebookov profil," pravi Golob in dodaja, da ima najstarejša nekaj čez 90 let. "Ima tablico in gleda vse maše," dodaja.