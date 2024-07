Poslavljajoči se župan Kočevja zadovoljen z opravljenim delom

Po oceni Vladimirja Prebiliča jim je več let šepajoče gospodarstvo v Kočevju uspelo prebuditi s tem, da so z različnimi ukrepi postali privlačno okolje za nove gospodarske naložbe, s čimer jim je v občino uspelo privabiti nove investitorje.

Javno infrastrukturo so v občini po njegovih besedah bistveno izboljšali s tem, ko so prenovili številne vodovode, bolj ali manj uredili kanalizacijo, modernizirali stavbe javnih zavodov, uredili vrtce in energetsko sanirali šole.

Zelo pomembno se mu zdi, da so "v političnem smislu stabilizirali delovanje občine". "V občinskem svetu so praktično vsi bolj pomembni sklepi podprti soglasno, torej brez glasu proti, kar pomeni, da smo ustvarili sodelovanje na način, da se med seboj slišimo in poslušamo, da se usklajujemo in da vedno znova pridemo do kompromisa, ki je dober za vse," je dejal.