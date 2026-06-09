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Slovenija

Posle dokončno prevzema novi zunanji minister Tone Kajzer

Ljubljana, 09. 06. 2026 06.16 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA Ne.M.
Zaslišanje kandidata za ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja

Novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo danes uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon, ki je bila prejšnji teden odsotna. Kajzer je sicer s sodelavci Fajon v petek že opravil tehnični del predaje in začel z delom. Med prvimi njegovimi potezami sta bila telefonska pogovora z zunanjima ministroma Izraela in Italije.

Na drugih ministrstvih so primopredaje poslov po četrtkovi potrditvi ministrske ekipe četrte vlade premierja Janeza Janše potekale v petek. Kot so pojasnili na zunanjem ministrstvu, je Kajzer v petek opravil tehnični del primopredaje poslov, po dogovoru med njim in Fajon pa mu bo danes sledil še politični del primopredaje.

Zaslišanje kandidata za ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja
Zaslišanje kandidata za ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja
FOTO: Luka Kotnik

Novi vodja slovenske diplomacije je po prisegi v DZ v četrtek dejal, da se bo najprej pogovoril s kolegi iz sosednjih držav. Še isti dan se je nato po telefonu pogovarjal z izraelskim zunanjim ministrom Gideonom Sarom, s katerim sta govorila o napovedanem odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani in poglobitvi sodelovanja, Sar pa ga je tudi povabil na obisk.

Preberi še Sar in Kajzer na telefonu: Izrael odpira veleposlaništvo v Ljubljani

V četrtek, neposredno po potrditvi ministrske ekipe Janševe vlade, so s pročelja vladne palače sneli palestinsko zastavo. Da bo nova vlada spremenila politiko do Izraela, je sicer Kajzer napovedal že v predstavitvi v DZ, ko je dejal, da Izraela "ne bomo več obsojali in dajali moralnih ali vrednostnih sodb".

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V petek so nato z zunanjega ministrstva sporočili, da je Kajzer govoril tudi z italijanskim kolegom Antoniom Tajanijem, s katerim sta potrdila prijateljske odnose med državama in zavezanost krepitvi sodelovanja. Dogovorila sta se tudi, da se bosta kmalu srečala.

Kajzer je na predstavitvi pred pristojnima parlamentarnima odboroma prejšnji torek napovedal proaktivno in pragmatično zunanjo politiko. Med prioritetami je izpostavil krepitev vloge Slovenije v EU in zvezi Nato ter krepitev gospodarske diplomacije. Omenil je tudi podporo širitvi unije na Zahodni Balkan, odnose s sosedami, regionalno sodelovanje v srednji Evropi in krepitev sodelovanja z ZDA.

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