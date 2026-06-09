Posle dokončno prevzema novi zunanji minister Tone Kajzer

Na drugih ministrstvih so primopredaje poslov po četrtkovi potrditvi ministrske ekipe četrte vlade premierja Janeza Janše potekale v petek. Kot so pojasnili na zunanjem ministrstvu, je Kajzer v petek opravil tehnični del primopredaje poslov, po dogovoru med njim in Fajon pa mu bo danes sledil še politični del primopredaje.

Novi vodja slovenske diplomacije je po prisegi v DZ v četrtek dejal, da se bo najprej pogovoril s kolegi iz sosednjih držav. Še isti dan se je nato po telefonu pogovarjal z izraelskim zunanjim ministrom Gideonom Sarom , s katerim sta govorila o napovedanem odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani in poglobitvi sodelovanja, Sar pa ga je tudi povabil na obisk.

V četrtek, neposredno po potrditvi ministrske ekipe Janševe vlade, so s pročelja vladne palače sneli palestinsko zastavo. Da bo nova vlada spremenila politiko do Izraela, je sicer Kajzer napovedal že v predstavitvi v DZ, ko je dejal, da Izraela "ne bomo več obsojali in dajali moralnih ali vrednostnih sodb".

V petek so nato z zunanjega ministrstva sporočili, da je Kajzer govoril tudi z italijanskim kolegom Antoniom Tajanijem, s katerim sta potrdila prijateljske odnose med državama in zavezanost krepitvi sodelovanja. Dogovorila sta se tudi, da se bosta kmalu srečala.

Kajzer je na predstavitvi pred pristojnima parlamentarnima odboroma prejšnji torek napovedal proaktivno in pragmatično zunanjo politiko. Med prioritetami je izpostavil krepitev vloge Slovenije v EU in zvezi Nato ter krepitev gospodarske diplomacije. Omenil je tudi podporo širitvi unije na Zahodni Balkan, odnose s sosedami, regionalno sodelovanje v srednji Evropi in krepitev sodelovanja z ZDA.