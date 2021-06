Kaj strokovnjaki ugotavljajo o posledicah covida-19 pri otrocih?

Izrazito močno vnetje se kaže z visoko temperaturo, izpuščaji po koži, prizadetimi očesnimi veznicami, pogosto tudi z bolečinami v trebuhu, drisko in bruhanjem. Zgodnja prepoznava pomeni boljši uspeh zdravljenja in to je bilo ključno za 34 otrok, ki so jih zdravili v ljubljanskem kliničnem centru in 31 v italijanski Furlaniji - Julijski krajini. "Vsi bolniki so bili zdravljeni s protivnetnimi zdravili, v primerjavi z ostalimi centri lahko rečemo, da imamo zelo dobre izhode, pri vseh smo dosegli umiritev vnetja, samo devet odstotkov otrok je potrebovalo zdravljenje v intenzivni enoti," razlaga vodja službe za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo Tadej Avčin s Pediatrične klinike Ljubljana.

Pri tem predstojnik Inštituta za pediatrijo v Trstu Andrea Taddio doda: "To je zelo zanimivo, ker je bil prvi bolnik, ki je potreboval intenzivno terapijo pri nas, dejansko prvi otrok s tem sindromom v Italiji. Noben drug otrok ni potreboval intenzivne terapije v naši regiji." Ni pa bilo povsod tako. Skupno je v Italiji za tem sindromom zbolelo 241 otrok, en deček na Hrvaškem je celo umrl. "Najbolj kritična meseca, ko smo imeli nove primere, sta bila november in december, en manjši val je bil tudi aprila, zdaj pa dobivamo posamične primere," pojasnjuje Avčin.