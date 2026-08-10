Posledice hude suše bi se lahko kmalu odrazile na trgovskih policah

Jernej Ličef na kmetiji Černivec, kamor se je priženil, dela že 16 let. Kot je povedal, take suše sam ne pomni. "So bile suše tudi prej, ampak takšna suša, kot je letos, je pa katastrofa."

Kot ocenjuje, jim je uničilo skoraj 80 odstotkov vsega pridelka. Ličef nam pokaže koruzo: "Suha je, ni niti storža gor. Ene parcele so recimo malo boljše, ene so slabše. Slama, v glavnem slama."

Skrbi ga predvsem krma za živali, na kmetiji imajo namreč kar 400 glav živine. Kot pravi, nekateri kmetje živino že pošiljajo v klavnico. "To je prva alternativa, če ne bo zadosti krme," prav Ličef.

In kaj bo s sadjem in zelenjavo? Kaj pravijo prodajalci na ljubljanski tržnici, se bodo cene dvignile? "Verjetno, da bo treba malo, ker so stroški 100 odstotkov, pa manj pridelka, manj zaslužka," pravi ena od branjevk. Spet drugi sicer pravijo da ne, saj se tudi kupna moč ljudi zmanjšuje.

A priznavajo, da je suša prizadela prav vse. Nekateri imajo tudi okoli 60 odstotka izpada pridelka.