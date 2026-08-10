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Slovenija

Posledice hude suše bi se lahko kmalu odrazile na trgovskih policah

Ljubljana, 10. 08. 2026 20.05 pred 13 minutami 2 min branja 4

Avtor:
Leja Hrovat K.H.
Posledice suše na koruzi

Po tednih vročine in pomanjkanja dežja se posledice suše s polj in pašnikov počasi selijo tudi proti trgovskim policam. Najprej bi se lahko podražila sadje in zelenjava, pozneje tudi nekateri izdelki iz žit, pravijo na trgovinski zbornici. Kmetje posledice suše že močno občutijo – zaradi slabše košnje in prizadete koruze ponekod zmanjkuje krme za živino. Tudi prodajalci na ljubljanski tržnici pravijo, da jim je suša vzela velik del pridelka, nekaterim več kot polovico in da bodo morali zato dvigniti cene. Kdaj lahko pričakujemo prve podražitve?

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Jernej Ličef na kmetiji Černivec, kamor se je priženil, dela že 16 let. Kot je povedal, take suše sam ne pomni. "So bile suše tudi prej, ampak takšna suša, kot je letos, je pa katastrofa."

Kot ocenjuje, jim je uničilo skoraj 80 odstotkov vsega pridelka. Ličef nam pokaže koruzo: "Suha je, ni niti storža gor. Ene parcele so recimo malo boljše, ene so slabše. Slama, v glavnem slama."

Skrbi ga predvsem krma za živali, na kmetiji imajo namreč kar 400 glav živine. Kot pravi, nekateri kmetje živino že pošiljajo v klavnico. "To je prva alternativa, če ne bo zadosti krme," prav Ličef.

In kaj bo s sadjem in zelenjavo? Kaj pravijo prodajalci na ljubljanski tržnici, se bodo cene dvignile? "Verjetno, da bo treba malo, ker so stroški 100 odstotkov, pa manj pridelka, manj zaslužka," pravi ena od branjevk. Spet drugi sicer pravijo da ne, saj se tudi kupna moč ljudi zmanjšuje. 

A priznavajo, da je suša prizadela prav vse. Nekateri imajo tudi okoli 60 odstotka izpada pridelka. 

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In kako bo na trgovskih policah? Kot pravi agrarni ekonomist Luka Juvančič, ni nujno da pride do skoka cen, sploh ne takojšnega. "Ceniki so pogodbeno dogovorjeni, se pravi imajo nek časovni okvir, znotraj katerega se ne spreminjajo. Tukaj so zaloge," pravi. 

Kot pravijo na Trgovinski zbornici Slovenije bi lahko sicer sledila dva vala podražitev hrane. Prvi val bi se lahko zgodil že zgodaj jeseni, predvsem pri sadju in zelenjavi. Drugi pa proti koncu leta oziroma v začetku prihodnjega, ko bi se lahko višje cene žit preselile še v moko in druge izdelke. Je pa, kot pravijo, izjemno težko napovedati, kdaj in za koliko.

Kriza je povsod, pravi Ličef, ki se pogovarja tudi z drugimi kmeti, in dodaja, da se bodo tisti, ki imajo veliko živine in se ukvarjajo z mlečno proizvodnjo, morali odločiti, kako bodo zagotovili zadostne količine krme. "Recimo, da ti takole pride ujma s točo. Toča ti uniči koruzo v petih minutah, potem še takšna suše pride in je pika na i," poudari. Kot še dodaja, je vse kar si v zadnjem času želi, le nekaj dežja.

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KOMENTARJI4

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Letnik 1964
10. 08. 2026 20.20
bomo pa meso jedli ker kmetje že živine pošiljajo v klavnice...
Odgovori
+0
1 1
Bbcc123
10. 08. 2026 20.22
Tisti kateri ne bojo poslali ki Majo rezervo krme. Tisto pa bo potem drago še veliko bolj kot se bo sedaj pocenilo.
Odgovori
0 0
Kardinal v Kristusu
10. 08. 2026 20.20
Še dobro, da je EU samozadostna z energenti in hrano, da lahko sodeluje z ZDA in se odmika od vzhoda? V pogubo, kaj drugega si EU tvorba ne zasluži.
Odgovori
+3
3 0
asdfghjklč
10. 08. 2026 20.17
Važno je, da se ne sme zalivati vrtov in njiv ... med tem, ko toplice, razna podjetja, ki so odvisna pri obratovanju z vodo, avtopralnice itd, lahko vodo točijo neomejeno, mi pa bomo kaznovani, če bomo si hrano zalivali, da bomo imeli kaj jesti. Sem mislil, da je hrana pravica človeka.
Odgovori
+5
6 1
bibaleze
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