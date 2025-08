Posledice hudega neurja s točo: zalite kleti, odkrite strehe in uničen pridelek

Nevihte, ki so v soboto zajele Slovenijo, je ponekod spremljala toča, velika kot jajce. Fotografije in posnetki pričajo o tem, da je na pridelkih in vrtninah nastala ogromna škoda. V 24 urah je bilo zabeleženih več kot 12.000 udarov strele. Gasilci so imeli polne roke dela, zalivalo je kleti, podiralo drevesa in odkrivalo strehe. S Hrvaške pa medtem prihajajo izjemne fotografije strel, nevihtnih oblakov in vodne trombe. V Poreču so zabeležili celo nenavaden pojav na morju.

Vremenoslovci so že dopoldne opozarjali na nevihte, ki so nastajale v Italiji in se premikale proti naši obali, Agencija RS za okolje (Arso) je za vso državo izdala oranžni alarm. Okoli 12. ure se je supercelična nevihta začela približevati Slovenski Istri, a je našo obalo le oplazila. Drobna toča se je pojavila v Kopru in Ankaranu, nato pa so se krajevne padavine z nevihtami iz zahodnega dela države pomikale proti notranjosti in na severovzhod države.

Na območju Šempetra in Žalca se je nato razvila klasična supercelica, je poročal portal Neurje.si. Na severnem obrobju Celjske kotline je ob nevihtah z močnimi nalivi lokalno padlo več kot 60 mm dežja, poleg tega je območje prizadela tudi debelejša toča.

Debela toča je klestila v Ponikvi pri Žalcu.

"Grozljivi prizori z Jazbinega vrha, kjer je padala toča, večja od jajca. Škoda, ki so jo danes povzročila neurja po vsej Sloveniji, bo ogromna in nepredstavljiva," so zapisali.

Žalostni prizori so prišli tudi iz Hotinje vasi. Toča, debela kot oreh, je pridelek povsem uničila.

Na postaji Letališče Edvarda Rusjana Maribor je po podatkih Arsa ob prehodu nevihte v zgolj pol ure padlo 28,3 mm padavin, sunki vetra so dosegli 106 km/h, na Ptuju pa 76 km/h.

O toči so poročali tudi iz Prebolda, Murske Sobote, Moravskih Toplic in Šempetra v Savinjski dolini.

Ko se je nevihtno dogajanje že umirilo, je območje Ormoža dosegla nova nevihtna linija, ki se je nato pomaknila preko Prlekije proti južnemu delu Pomurja.

Gasilci so imeli polne roke dela

Gasilci Dvorjane so sporočili, da zaradi neurja posredujejo na več lokacijah. Prebivalce so pozivali, naj bodo potrpežljivi, saj bodo vsi prišli na vrsto.

"Včeraj zvečer smo bili aktivirani zaradi neurja, ki je odkrilo del strehe na cerkvi v Dvorjanah. S pomočjo avtolestve in vrvne tehnike smo uspešno sanirali poškodovani del ter objekt zaščitili pred dodatnim zamakanjem meteorne vode," so sporočili iz PGD Maribor - Mesto.

PGD Prevalje so okoli 17. ure dobili poziv za poplavljeno klet v stanovanjskem bloku na Trgu. Ob prihodu v gasilski dom pa so dobili še poziv za požar zaradi udara strele v gozdu nad naseljem Stare sledi. "Večji del ekipe se je odpravil na požar, drugi manjši del pa na črpanje vode. Kasneje smo posredovali še v enem stanovanjskem bloku, kjer smo izčrpali vodo, ter na cesti proti Lešam, kjer je podrto drevo zaprlo promet. Na pomoč so nam priskočili tudi fantje iz Koroškega gasilskega zavoda," so zapisali.

Gasilci PGD Fram so posredovali na osmih lokacijah v naseljih Fram, Morje, Ješenca in Kopivnik. Črpali so vodo iz kleti, odstranjevali podrta drevesa in podrt električni drog ter sanirali odkrito streho.

Na udaru tudi Hrvaška

O pestrem vremenskem dogajanju so poročali tudi s Hrvaške. Fronta je prečkala Istro in se pomaknila proti Dalmaciji. Pri Umagu so v objektiv ujeli vodno trombo.

Bralci so nam poslali tudi izjemne fotografije poličastega oblaka in oblakov mammatus, ki jim pravijo tudi mlečni oblaki.

icon-expand FOTO: Bralec

icon-expand FOTO: Bralec

icon-expand FOTO: Bralec

icon-expand FOTO: Bralec





Poličast oblak pri Umagu icon-picture-layer-2 1 / 4

Portal Istramet poroča tudi o nenavadnem pojavu v Poreču, kjer se je morje v samo nekaj minutah dvignilo za pol metra, rahlo poplavilo obalo, nato pa se je gladina na hitro spet znižala.

Ponoči so nove nevihte nastajale ob obali Istre in nato potovale v notranjost Hrvaške. Nevihtne celice so postregle s fantastično predstavo razelektritev.

Kakšno vreme nas čaka?