Gasilci dolgo v noč odpravljali posledice močnih neviht z vetrom in točo

Medtem ko smo v četrtek merili rekordne temperature, je ob pregretem ozračju severovzhodni del države okoli 14.45 zajelo neurje. Gasilci so tudi preko noči odpravljali posledice močnih neviht z vetrom in točo v velikosti jajca. Najhuje je bilo v občinah Duplek, Gornji Petrovci, Kuzma, Puconci, Rogašovci in Turnišče. Meteorne vode so zalivale objekte in več odsekov cest. Močan veter je podiral drevesa in odkril nekaj streh stanovanjskih objektov.

V Gornjih Petrovcih so morali prečrpavati meteorno vodo iz osnovne šole. Tako pa je bilo v Rogašovcih, ko ga je zajela nevihta z močnim vetrom: