Posledice neurja odpravlja 145 ljudi, ponekod še vedno potrebni agregati

Tudi danes domačinom pomagajo pripadniki in pripadnice Slovenske vojske. Kot je sporočil poveljnik CZ mestne občine Nova Gorica Andrej Biaggio , je danes v akciji v Čepovanu in Lokovcu kar 145 ljudi.

Na terenu je največ gasilcev (63), 31 je vojakov, tu so še pripadniki CZ, pa delavci Elektra Primorska, cestnega podjetja, sekača, upravljalci gradbene mehanizacije in zaposleni v podjetju Gonzaga. Njihovi proizvodni in skladiščni prostori so zelo poškodovani, so še dodali.