Zaradi posledic neurja zaprte številne prodajalne, potrebno temeljito čiščenje

Posledice včerajšnjega neurja so vidne tudi danes. Na železniški postaji v Ljubljani je hudournik v podhod odnesel grušč in blato, prav tako je zalilo podhod v Plavi Laguni, kjer so številne prodajalne zaradi čiščenja še vedno zaprte. Voda je vdrla tudi v osrednjo bolnišnico, ki pa bo zaradi pomoči gasilcev in zaposlenih lahko danes poslovala skorajda nemoteno.

Na severni ljubljanski obvoznici je zaradi poškodovanega vozišča zaprt vozni pas pri priključku Celovška cesta, kažejo podatki portala Promet.si.

Številne prodajalne, lokali in trgovine so zaradi posledic neurja ostali zaprti. Kot pravijo zaposleni, so se lotili temeljitega čiščenja, saj je blatna voda marsikje zalila tudi notranje prostore.

Deževnica je zalila tudi podhod na železniški postaji v Ljubljani. Nastal je hudournik, ki je v podhod odnesel grušč in kamne, pot je precej blatna. Nekateri gostinski lokali so sicer odprti, a številne prodajalne zaradi čiščenja ostajajo zaprte.

Voda zalila tudi UKC Ljubljana, državni zbor in urad predsednika republike Voda je ponoči zaradi obilnih padavin vdirala tudi v osrednjo bolnišnico. "Velika zahvala našim gasilcem, tehničnim službam in mnogim zaposlenim, ki so prišli v službo in reševali bolnišnico, da bo danes lahko poslovala skorajda nemoteno," so zapisali na UKC Ljubljana.

Klinični center je zgodaj zjutraj obiskal tudi minister za zdravje Janez Poklukar in na terenu preveril posledice neurja. "Oskrba pacientov ni motena, odprava posledic v stavbah ORL in porodnišnice že poteka. Hvala osebju za hitro odzivnost," so zapisali na ministrstvu.

Voda je zalila tudi državni zbor in urad predsednika republike Slovenije.

Zaradi razmočene zemlje se je udrlo avtomobilu na Tivolski ulici, posredovala je Policija.

Zalilo je tudi številne kleti, ponekod so počile cevi. Na portalu Avtokampi.si so zapisali, da je "v kleti vedno dobro imeti nekaj kamping opreme", saj so cevi, kot kaže, začasno popravili kar s pripomočki za kampiranje.