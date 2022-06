Posledice neurja: zaliti objekti, odkrite strehe in podrta drevesa

Skladno z napovedjo so vroč in soparen četrtek popoldne predvsem na severu in vzhodu Slovenije prekinile krajevne plohe in nevihte. Do dogodkov večjega obsega je prišlo v več krajih po državi. Kot poroča Uprava za zaščito in reševanje, je prišlo do močnih sunkov vetra, nalivov in toče. Ob koncu tedna bo ozračje bolj stabilno, saj se bo k nam začel širiti vroč afriški zrak, poroča naš hišni prognostik Rok Nosan. Kot vse kaže, nas bo zajel prvi letošnji vročinski val.

Uprava RS za zaščito in reševanje je o dogodkih večjega obsega, ki so jih povzročila neurja, poročala na območju Žužemberka, Slovenj Gradca, Dravograda, Maribora, Podvelke, Prevalj, Ruš, Radelj ob Dravi, Lovrenca na Pohorju, Raven na Koroškem, Selnici ob Dravi, naselja Starše in na območju občin Hoče-Slivnica ter Rače-Fram. PREBERI ŠE V silovitem neurju strela udarila v hišo, eno osebo prepeljali v bolnišnico Na območju občine Trebnje so gasilci sanirali več poškodovanih streh ter odstranili poškodovano drevo, ki je ogrožalo stanovanjsko hišo. Prav tako so odstranjevali podrta drevesa, ki so ovirala promet. Podrta drevesa so morali odstranjevati tudi na območju občine Šentrupert, občine Straža, občine Starše, v Mirni Peči, Metliki, Lovrencu na Pohorju in številnih drugih. Na Marnem v občini Hrastnik se je več dreves podrlo na elektro daljnovod in lokalno cesto. icon-expand Gasilci so na terenu odpravljali posledice neurja FOTO: PGD Spodnja Polskava Gasilci so reševali tudi zalite objekte. Na območju občine Šentjernej so meteorno vodo prečrpali iz dveh stanovanjskih objektov, kjer je voda zalila kletne prostore. Poleg podrtih dreves so morali meteorno vodo črpati tudi na območju Selnice ob Dravi. V času neurja na območju občine Novo mesto so gasilci in delavci cestnega podjetja odstranjevali podrto drevje in blato na cestah. Iz proizvodnega objekta, zaklonišča, trgovine in več stanovanjskih objektov so črpali meteorno vodo. V ulici Šmihel v Novem mestu je drevo padlo na železniško progo, na Šegovi ulici pa je podrto drevo poškodovalo osebno vozilo. Kot smo že poročali, je v Spodnji Polskavi strela udarila v stanovanjsko hišo, eno osebo so prepeljali v bolnišnico. icon-expand Strela udarila v hišo FOTO: 24ur.com Napoved za prihodnje dni Temperature bodo že v soboto v večjem delu Slovenije dosegle, v nedeljo pa tudi presegle 30 stopinj, v najtoplejših krajih na Goriškem in v Vipavski dolini pa se bodo lahko približale tudi 35 stopinjam Celzija, napoveduje Rok Nosan. V prvi polovici prihodnjega tedna, ko se bo k nam najverjetneje razširil še bolj vroč zrak, lahko podobno visoke temperature pričakujemo tudi v preostalem delu države. Ker se bodo poleg nižin močno ogrele tudi višine, bodo nevihte ob koncu tedna tudi nad hribi malo verjetne. Možnost zanje se bo spet nekoliko povečala v ponedeljek popoldne.